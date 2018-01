Klaxons- und Gorillaz-Mitglieder arbeiten an einem gemeinsamen Album

Erinnert ihr Euch noch an die britische Indie-Band Klaxons? Die, die um das Jahr 2006 herum einen „Nu Rave“-Hype in Großbritannien mit auslösten und mit „Golden Skans“ sogar einen kleinen Ohrwurm-Hit hatten?

Jamie Reynolds, Bassist und Sänger eben jener Klaxons, hat sich bereits im Mai 2017 mit vier Gorillaz-Mitgliedern (Jeff Wooton, Seye Adelekan, Jay Sharrock, DJ Twiggy Garcia) sowie dem New Yorker Rapper Young Lazurus zusammengetan und eine neue Band gegründet: Youth of the Apokalypse.

Via Social Media hat die bunte Kombi bekanntgegeben, dass sie nun ein Album aufnehmen. Wie es heißen soll, wann es erscheinen soll und welchen Sound Youth of the Apokalypse verfolgen, ist hingegen noch nicht bekannt. Ein paar Live-Shows hat die Band aber wohl schon im vergangenen Jahr in London und Brighton gespielt.

Hörproben von dieser, wohlmöglich abgefahrenen, Kombination gibt es bisher noch nicht. Ein Soundcloud-Account ist jedoch schon startklar und auf ihren Social-Media-Accounts zeigen die sechs schon mal, dass sie zumindest das Band-Posing sehr gut beherrschen. Wir warten.