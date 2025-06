Zoe Saldaña: „Mein Oscar ist genderfluid“

Die 10 schönsten Vinyl-Momente in Filmen

Zoe Saldaña hat mit „Emilia Pérez“ nicht nur einen ungewöhnlichen Film gedreht, sondern auch Geschichte geschrieben. Für ihre Rolle als Anwältin Rita, die einem mexikanischen Kartellboss bei einer geschlechtsangleichenden Operation hilft, wurde sie bei den Oscars als Beste Nebendarstellerin ausgezeichnet – und sorgte anschließend für ein bemerkenswert persönliches Statement.

In einem Interview mit dem „People“-Magazin erklärte die Schauspielerin: „Mein Oscar ist genderfluid.“

Die Trophäe, die laut Saldaña in ihrem Büro steht, verwende „they/them“-Pronomen – also geschlechtsneutrale Ansprache. Eine symbolische Geste, mit der sie auf die queere und transfreundliche Botschaft des Films anspielt. Die Hauptrolle in „Emilia Pérez“ spielt passend dazu Karla Sofía Gascón – als erste offen trans Schauspielerin überhaupt wurde sie für einen Oscar nominiert. Die Schauspielerin hatte kurz vor den Oscars noch für einen Shitstorm gesorgt, nachdem unter anderem rassistische Äußerungen von ihr auf der Plattform X aufgetaucht sind.

Deshalb widmete Zoe Saldaña den Oscar ihrer Großmutter

In ihrer Dankesrede erwähnte Saldaña zudem ihre familiären Wurzeln. Ihre Großmutter sei 1961 in die USA eingewandert, sagte sie. „Ich bin die erste Amerikanerin mit dominikanischer Herkunft, die einen Oscar erhält – aber ich weiß, ich werde nicht die Letzte sein.“ Besonders stolz sei sie, dass sie in der Rolle auf Spanisch singen und sprechen durfte: „Wenn meine Großmutter noch leben würde, sie wäre überglücklich. Dieser Preis ist für sie.“

Jamie Lee Curtis als Vorgängerin

Saldaña folgt damit dem Beispiel von Jamie Lee Curtis, die 2023 erklärte, ihren Oscar als Zeichen der Solidarität mit ihrer trans Tochter Ruby ebenfalls mit „they/them“ anzusprechen.

Mit „Emilia Pérez“ setzten Saldaña und Regisseur Jacques Audiard nicht nur cineastisch ein Zeichen – sondern auch politisch.