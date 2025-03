Dieser Deutsche hat jetzt 3 Oscars: Wer ist Gerd Nefzer?

Für seine Arbeit an „Dune: Part Two“ konnte er seine dritte goldene Academy-Trophäe einheimsen. Aber wer ist Nefzer?

Bei der diesjährigen Oscar-Verleihung am 2. März in Los Angeles konnte auch Gerd Nefzer als Gewinner herausgehen. Zusammen mit seinen Kollegen Paul Lambert, Stephen James und Rhys Salcombe wurde er für die visuellen Effekte in „Dune: Part Two“ mit einem Award ausgezeichnet. Aber wer ist der Mann, der seine Rede auf Deutsch startete?

Der Richtige für die Spezialeffekte

Der 59-Jährige ist nicht zum ersten Mal mit einem Oscar veredelt worden – es ist bereits sein dritter Academy-Award. Die vorherigen Preise hat sich der Special-Effects-Profi erst 2018 durch sein Mitwirken an den visuellen Effekten in „Blade Runner 2049“ und dann 2022 für den ersten „Dune“-Part einheimsen können.

Entsprechend selbstbewusst präsentierte sich der Mann aus Schwäbisch Hall auf der 2025er Oscar-Bühne. Er begann seine Rede mit den Worten „Dankeschön, das ist großartig“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Zu seinen Anfängen

Gerd Nefzer kam am 5. Juli 1965 als Gerd Feuchter auf die Welt. Zunächst studierte er Agrartechnik und war als Landwirt tätig.

Sein Wechsel in die Filmbranche kam dadurch zustande, dass er ins Unternehmen seines Schwiegervaters einstieg – Nefzer Special Effects. Diese hatte sich in den 80ern aufs Verleihen von Filmautos und -waffen spezialisiert. Mit seinem Dazustoßen in die Firma wurde auch der Spezialeffekte-Bereich und nach 89 auch eine Erweiterung in Potsdam aufgebaut.

Im Jahr 2018 wurde Gerd Nefzer dann zu einem Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Wo Nefzer noch mitwirkte

Seine visuellen Effekte gibt es unter anderem in „Anatomie“ (2000), „Equilibrium“ (2002), „Die Chroniken von Narnia“ (2008), „Inglourious Basterds“ (2009), „Grand Budapest Hotel“ (2014) und „John Wick: Kapitel 4“ (2023) zu sehen.