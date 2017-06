Zum 10-Jährigen: Interpol kündigen Jubiläumsedition von „OUR LOVE TO ADMIRE“ an

Noch ein Grund zum Feiern: Im August gehen Interpol aus New York auf Welttournee, um jeden Abend ihr vor 15 Jahren erschienenes Debütalbum TURN ON THE BRIGHT LIGHTS zu spielen. Am 16. August passiert das etwa in München, ihrem zu diesem Anlass einzigem Deutschland-Konzert. In diesem Jahr steht aber noch ein weiteres Jubiläum an: Ihr drittes Album OUR LOVE TO ADMIRE wird zehn Jahre alt. Aus diesem Grund veröffentlichen Interpol eine ausgiebige Neuauflage der Platte.

Das Reissue kommt wahlweise als Doppel-LP, Doppel-LP mit Bonus-DVD oder CD und DVD daher. Neben dem schwarzen Standard-Vinyl soll es ein auf 500 Stück limitierte farbige Version geben, die exklusiv über The Sound of Vinyl verkauft werden soll.

Remastered wurde OUR LOVE TO ADMIRE von Gavin Lurssen. Die Bonus-DVD enthält einen Mitschnitt von Interpols Konzert im Londoner Astoria am 2. Juli 2007.

Interpols aktuelles und insgesamt fünftes Album EL PINTOR erschien 2014.