sombr-Tour: Voract-Line-up lässt Fans staunen

sombr geht auf Tour – mit Interpol, Dove Cameron und The Last Dinner Party als Supportacts. Warum sein Line-up die Musikwelt überrascht.

sombr kündigte am Montag, dem 13. April, seine „You are the Reason“-Tour an. Ab Juli wird der Indie-Pop-Musiker durch Nordamerika touren – und die Konzerte nicht alleine bestreiten. Für seine zweite große Tour hat der Sänger, der bis vor Kurzem noch ein Unbekannter in der Musikszene war, einige große Bands und Künstler:innen mit am Start. Zur Verwunderung einiger. Schließlich ist sombr erst im Sommer 2025 wirklich international berühmt geworden.

Durch virale Internet-Hits wie „Back to Friends“ und „Undressed“ machte sich der 20-jährige New Yorker einen Namen – ein echter Gen-Z-Star. Seine Fanbase wuchs über Nacht. Er wurde für den Grammy als Best New Artist 2026 nominiert und gewann 2025 den MTV Video Music Award sowie den iHeartRadio Music Award for Best Newcomer. Seine Songs sind geprägt von melancholischen Texten über Liebe und Verlust; sein erster Song „Back to Friends“ wurde über eine Milliarde Mal auf Spotify gestreamt.

Industry Plant und Nepo Baby?

Trotz seiner Bekanntheit wird ihm oft vorgeworfen, eine „Industry Plant“ und ein „Nepo Baby“ zu sein. sombr, bürgerlich Shane Boose, ist Sohn von Bennah Serfaty und Andy Boose, die als einflussreiche Eventmanager für Promi-Veranstaltungen arbeiten. Die Firma seiner Eltern hat bereits mit Wohlfahrtsorganisationen von Elton John und Leonardo DiCaprio zusammengearbeitet. Er besuchte die renommierte LaGuardia High School, brach diese jedoch ab, um Musik zu machen. Viele sehen seine plötzliche Bekanntheit kritisch: Vor seinem ersten Hit war er ein völlig Unbekannter, heute zählt er zu den bekanntesten Popstars der Gen Z.

Eine beeindruckende Support-Liste

Da kann er es sich leisten, Bands wie Interpol, The Last Dinner Party, Balu Brigada und The Hellp sowie Künstler:innen wie Tom Odell, King Princess, Dove Cameron und Hannah Jadagu als Voracts spielen zu lassen. Eine beachtliche Auswahl – manche davon würde man für bekannter halten als sombr selbst. So zumindest die Reaktionen auf das Voract-Line-up. „Interpol eröffnet für sombr, klingt rückwärts lol, und das nur bei einer Show – vielleicht wird’s eher eine Co-Headliner-Situation?“

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Viele bezweifeln, dass sombr nach diesen Voracts noch mit seiner Performance überzeugen kann. „Wenn alle deine Opener viel besser sind als du 🥶“ und „Alter, wenn ich sombr wäre, würde ich keinen von diesen Acts für mich eröffnen lassen. Der wird so krass in den Schatten gestellt, ich wäre total peinlich berührt, er zu sein, und nach diesen Vorgruppen aufzutreten.“ So wird auf Reddit und X diskutiert.

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Andere merken an, dass sombrs junge Fanbase eine ganz andere ist als die vieler Voracts – was ein Vorteil sein könnte. „Leute, die Tickets für sombr kaufen, haben wahrscheinlich keine Ahnung, wer diese Acts sind, die für ihn eröffnen. Eine gute Band, die man nicht kennt, wird den Künstler, dessen Lieder man kennt, nicht in den Schatten stellen.“ Und: „Ich meine, ich respektiere, dass sie Bock haben, einen Support-Slot für einen neueren Act zu übernehmen. Sie werden vor einem anderen, jüngeren Publikum spielen.“

Hoffnung auf Welttournee

Die Vorbandwelle ist auf jeden Fall beeindruckend. Fans weltweit können nur hoffen, dass er auch auf einer möglichen Welttournee so viel Verstärkung mit sich bringt. Zuletzt war er bereits in Europa und spielte dort seine „The Late Nights & Young Romance Tour“. Voract bei seiner letzten Tour war Charlotte Lawrence, eine noch etwas unbekanntere Sängerin.

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Bislang hat sombr erst ein bekanntes Album veröffentlicht, und viele fragen sich, wie er dann auf eine so große Arena-Tour gehen möchte. Vermutlich wird er bis dahin noch ein weiteres Album releasen – einen neuen Song namens „Homewrecker“ hat er bereits herausgebracht.

Termine für eine Tour außerhalb Nordamerikas sind noch nicht angekündigt. In seinem Instagram-Kanal hat der Musiker allerdings bereits gefragt, wo er als Nächstes auftreten soll. Deutschland und UK stehen dort an erster Stelle.