The Smashing Pumpkins live in Berlin: Tickets, Zeiten, Anfahrt, Support, Setlist, Wetter

Am 22. Juni tritt Billy Corgan mit Band in der Parkbühne Wuhlheide auf. Hier alle Infos im Überblick.

Die „The World Is A Vampire“-Tour der Smashing Pumpkins kommt in die Hauptstadt. Am Samstag, den 22. Juni, werden Billy Corgan und seine Band in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin live spielen. Alles, was ihr zur Veranstaltung wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Tickets

Karten gab es zwischen 65 und 82 Euro für die Berlin-Show zu haben. Doch mittlerweile sind die Tickets in den Online-Shops nicht mehr zu haben. Eine letzte Möglichkeit, um live dabei sein zu können, ist es, früh vor Ort zu sein und zu schauen, ob an der Abendkasse noch Karten erhältlich sind.

In jedem Fall bieten die Tickets Einlass für die Wuhlheide ohne das man an einen bestimmten Platz gebunden ist.

Support

Interpol sind bereits als Voract der Smashing Pumpkins angekündigt worden.

Paul Banks und seine Mannen veröffentlichten 2022 ihre immer noch aktuelle, siebte Platte THE OTHER SIDE OF MAKE-BELIEVE.

Zeiten

Die Tore zur Wuhlheide öffnen sich ab 17 Uhr. Ab 18 Uhr kann mit Interpol auf der Bühne und ab 20.30 Uhr mit The Smashing Pumpkins gerechnet werden. Ein Konzert der Gruppe kann bis zu zwei Stunden gehen.

Parken

Wer sich mit dem Auto auf den Weg zur Parkbühne Wuhlheide macht, sollte bedenken, dass es um die Location herum nur wenige Parkmöglichkeiten gibt. Entlang der Straße An der Wuhlheide können Fahrzeuge am besten abgestellt werden. Jedoch sollten hier die die Halte- und Parkverbotsbereiche beachtet werden.

Anfahrt

Die offizielle Adresse der Wuhlheide lautet: Straße zum FEZ 4 / An der Wuhlheide in 12459 Berlin.

Am einfachsten ist die Open-Air-Bühne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Dafür bietet sich die S-Bahn S3 in Richtung Erkner an. Haltestelle ist An der Wuhlheide. Von hier aus sind es nochmal circa acht Minuten zu Fuß bis zur Stage. Via Tram sind die Linien 27, 60, 61 und 67 optimal. Haltestelle ist hier Freizeit- und Erholungszentrum.

Setlist

Eine feste Setlist haben die Pumpkins nicht. Jedoch gibt eine Reihe an Songs, die sie bisher häufiger auf „The World Is A Vampire“-Tournee auf die Bühne gebracht haben. So viel können wir schon mal spoilern: Corgan gibt den Besucher:innen die ganze Hit-Klatsche. Diese Tracks spielten sie zuvor öfter in Reihenfolge:

The Everlasting Gaze

Doomsday Clock

Zoo Station (U2-Cover)

Today

Thru the Eyes of Ruby

Spellbinding

Tonight, Tonight

That Which Animates the Spirit

Ava Adore

Disarm

Springtimes

Mayonaise

Bullet With Butterfly Wings

Empires

Beguiled

1979

Birch Grove

Panopticon

Shame (nur in Teilen)

Jellybelly

Rhinoceros

Gossamer

Cherub Rock

Zero

Wetter

Da es sich bei der Wuhlheide um einen Open-Air-Veranstaltungsort handelt, ist das Wetter beim Gig nicht ganz unerheblich. Für den 22. Juni sind bis zu 24 Grad angekündigt worden – teils soll es auch sonnig sein. In der Nacht kann es bis auf 14 Grad heruntergehen. Aber Regen wird nicht erwartet.