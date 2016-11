Bass Sultan Hengzt erniedrigt Jennifer Rostock nach „Hengstin“-Song

Bass Sultan Hengzt phantasiert in seinem neuen Song „Stute“ über sexuelle Handlungen mit Jennifer Weist aka Jennifer Rostock. Grund dafür ist der aktuelle Song der Sängerin mit dem Titel „Hengstin“, in dem sie sich gegen Sexismus und patriarchale Strukturen in der Musikindustrie stellt.

Hengzt möchte, so vermittelt es der Songtext, mit Jennifer Rostock „an der Leine durch den Garten wie ein Hund gehen“, er möchte eine „Stute“ wie sie „mit nem Lasso fangen“. Außerdem fragt er sich, wie Jennifer Weist wohl zwischen ihren Beinen riecht. Wer das Video sehen will, kann das hier tun. Das Jennifer-Rostock-Video findet Ihr hier: