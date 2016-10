„Guardians of the Galaxy 2“-Trailer: Wenig Neues im Weltall

Regisseur James Gunn hat 2014 den vielleicht originellsten Film im Marvel-Kosmos abgeliefert. Seine Helden waren eigentlich keine, ein laufender Baum wurde zum großen Szenendieb und ein sprechender Waschbär mit Kanone wirkte nicht dämlich. „Guardians of the Galaxy“ war ein Überraschungserfolg, der zweite Teil des Weltraum-Irrsinns gehört zu den Highlights des kommenden Kinojahres 2017. Marvel und Disney haben nun einen ersten Teaser-Trailer zum Film veröffentlicht, den Ihr Euch direkt hier anschauen könnt:

Der Trailer bestätigt, was schon bekannt war: Alle Darsteller aus dem ersten Film sind wieder dabei, der prominenteste Cast-Neuzugang Kurt Russell bleibt noch unter Verschluss. Die Musik aus dem Trailer, „Hooked On A Feeling“von Blue Swede, unterlegte übrigens auch den Trailer zu Teil Eins.

Es bleibt also alles beim Alten im Weltall. Über die grobe Handlung des Films ist noch wenig bekannt. Spätestens am 27. April werden alle Geheimnisse um den todsicheren Marvel-Hit gelüftet. Dann startet „Guardians of the Galaxy 2“ in den deutschen Kinos. Ein erstes Poster zum Film wurde nun ebenfalls veröffentlicht. Und das ist tatsächlich deutlich cooler als der Trailer.