„Fantastic Four“: Das bedeuten die Post-Credit-Szenen

Was die Abspannszenen vom neuen „Fantastic Four“-Film wirklich zeigen.

Mit „The Fantastic Four: First Steps“ startet das Marvel Cinematic Universe offiziell in Phase sechs. Der Film, der am 24. Juli 2025 in die Kinos kam, führt ein neues Ensemble aus Superhelden ein. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn und Ebon Moss-Bachrach übernehmen die Rollen von Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm und Ben Grimm. Die Handlung spielt in einem retro-futuristischen Setting und thematisiert die Bedrohung durch den kosmischen Gegner Galactus.

Zwei Bonusszenen im Abspann

Wie bei früheren Marvel-Produktionen gibt es auch bei „ The Fantastic Four“ zwei Szenen nach dem Abspann: eine Mid-Credit- und eine Post-Credit-Szene. Beide deuten zukünftige Entwicklungen innerhalb des MCU an. Insbesondere mit Blick auf den kommenden Film „Avengers: Doomsday“, der 2026 erscheinen soll.

Erster Auftritt von Doctor Doom

Die Mid-Credit-Szene zeigt eine Begegnung zwischen Sue Storm und ihrem Sohn Franklin Richards im Baxter Building. Franklin, inzwischen ein sprechendes Kleinkind, verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten. In einem kurzen Moment der Unachtsamkeit taucht eine vermummte Figur auf, die sich als Doctor Doom zu erkennen gibt. Ob es sich dabei um eine Version des Charakters aus dem Universum der Fantastic Four oder eine Figur aus dem Multiversum handelt, bleibt offen. Auch die Identität des Darstellers wird nicht enthüllt. Möglicherweise könnte es sich allerdings um Robert Downey Jr. handeln. Im Jahr 2024 wurde seine Rückkehr in das Marvel-Universum auf der San Diego Comic-Con öffentlich gemacht.

Verbindung zu kommenden MCU-Filmen

Die Szene stellt den ersten offiziellen Auftritt von Doctor Doom im MCU dar. Damit wird eine zentrale Figur für die weiteren Filme der Multiverse-Saga eingeführt. In den Comics gilt Franklin Richards als eines der mächtigsten Wesen des Multiversums, was seine mögliche Rolle in den kommenden Filmen unterstreicht.

Humorvolle Post-Credit-Szene als Abschluss

Die zweite Szene am Ende des Abspanns bietet hingegen keine weiterführende Information zur Handlung. Es handelt sich um eine animierte Sequenz im Stil eines Cartoon-Intros, die eher humoristisch angelegt ist und stilistisch an ältere Zeichentrickformate erinnert. Zu sehen: Kämpfe gegen Schurken aus „The Fantastic Four: First Steps“ wie Puppet Master, Diablo und Red Ghost.

Würdigung für Jack Kirby

Nach dem Ende der Post-Credit-Szenen erscheint zudem eine Widmung an Jack Kirby, den Mitbegründer der Fantastic Four. Gezeigt wird ein Zitat von ihm: „Wenn ihr euch meine Figuren anseht, werdet ihr mich darin finden. Ganz gleich, welche Figur man erschafft oder verkörpert – ein Teil von einem selbst bleibt immer erhalten.“ Ergänzt wird die Würdigung durch Kirbys Lebensdaten (28. August 1917 – 6. Februar 1994). Auffällig ist dabei die Anspielung auf die Realität Earth-828, in der der Film spielt. Diese gilt als eine Referenz an Kirbys Geburtsdatum in US-Schreibweise (8/28).