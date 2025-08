„Spider-Man: Brand New Day“: Tom Holland teilt Bilder vom Set

Die Produktion des neuen Teils der „Spider-Man“-Reihe hat offiziell begonnen.

Marvel-Fans aufgepasst: Etwa vier Jahre nach dem Mega-Erfolg „Spider-Man: No Way Home“ haben nun die Dreharbeiten zum nächsten Film rund um den Spinnenmann begonnen. Tom Holland, der erneut in die Rolle des Peter Parker schlüpft, feiert den Drehstart mit einem Instagram-Beitrag – inklusive Einblicke hinter die Kulissen.

„Spider-Man Brand New Day 1“

Im kommenden Teil steht für Holland bereits der vierte Solo-Auftritt als „Spider-Man“ an. Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Schauspieler zwei Fotos im neuen Spidey-Anzug. Darauf ist zu sehen, wie er – angekettet an ein Drahtseil – auf einem Panzer steht, vermutlich für eine der typischen Action-Szenen in „Spider-Man“-Manier. Betitelt ist der Beitrag mit „Spider-Man Brand New Day 1“.

Erster Eindruck im Teaser-Clip

Zuvor hatte Sony ein Video von Tom Holland im neuen „Spider-Man“-Kostüm veröffentlicht. Darin ist zu sehen, wie sich der Schauspieler aufwärmt, auf die Kamera zuläuft und sagt: „Sind wir bereit?“ Auffällig ist dabei das überarbeitete Design des Anzugs, der nun ein deutlich größeres Spinnen-Emblem auf der Brust trägt. Stilistisch erinnert das neue Outfit stärker an die Versionen von Tobey Maguire und Andrew Garfield.

Mark Ruffalo kehrt zurück, Jon Bernthal neu im Cast

Auch in Sachen Besetzung gibt es spannende Neuigkeiten für Fans des Marvel Cinematic Universe (MCU): Mark Ruffalo kehrt als Hulk zurück auf die Leinwand. Neu dabei ist Jon Bernthal, der bereits seit 2016 die Rolle des Punisher verkörpert und 2017 eine eigene Serie erhielt. Mit „Spider-Man: Brand New Day“ feiert er nun sein Kinodebüt im MCU.

Der vierte Teil der aktuellen „Spider-Man“-Reihe mit Tom Holland soll am 30. Juli 2026 in die deutschen Kinos kommen.