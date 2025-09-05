Tom Holland gibt ADHS- und Dyslexie-Diagnose bekannt

„Gorof (Elixir)“ von Dur-Dur Band ist TikTok-Trend: Was ist da los?

Kreativ herausfordernd: Tom Holland spricht über seine ADHS- und Dyslexie-Diagnose.

„Spiderman“-Star Tom Holland hat öffentlich gemacht, dass er von ADHS und Dyslexie betroffen ist. Das habe auch Auswirkungen auf sein Schauspiel und die kreativen Prozesse, die dahinterstünden, so der Schauspieler.

Spielen im Alltag ist wichtig

Seine Diagnose gab er in einem Interview mit dem Online-Magazin „IGN“ anlässlich seiner neuen Zusammenarbeit mit Lego bekannt. Auf die Frage nach der Bedeutung des Spielens im Alltag antwortete er: „Ich glaube, es hilft wirklich.“ Mit ADHS und als Legastheniker finde er es „etwas einschüchternd, wenn mir jemand eine leere Leinwand gibt. Und manchmal stößt man bei der Entwicklung einer Figur auf solche Herausforderungen.“

Sich kreativ herausfordern lassen

Holland fuhr im Gespräch über die Diagnose mit ADHS und Legasthenie fort: „Jede Möglichkeit, die man als junger Mensch oder als Erwachsener hat, mit etwas zu interagieren, das einen dazu zwingt, kreativ zu sein, über den Tellerrand hinauszuschauen und Änderungen vorzunehmen, die vielleicht in einer Gebrauchsanweisung stehen oder auch nicht, fördert eine gesunde Kreativität. Und ich denke, je mehr wir solche Dinge tun, desto besser.“

Holland arbeitet aktuell an zwei Blockbuster-Filmen. Er wird in Christopher Nolaans Film „The Odyssey“ Telemachus spielen, den Sohn des von Matt Damon verkörperten Odysseus. Das Epos soll offiziell am 16. Juli 2026 erscheinen. Zudem kehrt er mit „Spider-Man: Brand New Day“ ins Marvel-Universum zurück. Auch dieser Film soll im Sommer nächsten Jahres in die Kinos kommen.