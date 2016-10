Nach einem mehr oder weniger spannenden ersten Song, “Waste A Moment” und dem gewollt melancholischen Titeltrack “Walls”, präsentieren die Kings of Leon den nächsten Song ihres kommenden Albums WALLS.

Er heißt “Around The World”, positioniert sich irgendwo zwischen Popsong und Radiohit und scheint auch nur noch entfernt an die Kings of Leon zu erinnern. Es gilt abzuwarten ob es hierzu ein ebenso seltsames Video geben wird wie zu “Waste A Moment”. WALLS erscheint am 14. Oktober.