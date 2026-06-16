Kings of Leon bringen „Sex on Fire“ und mehr am 18. Juni in die Zitadelle Spandau. Hier alle Infos zum Gig.

Wir schreiben das Jahr 2008. Es ist Freitagabend, und du läufst der Abenddämmerung entgegen, um dich mit deiner Clique zu treffen. Das Wetter ist lau-warm, und die verwurschtelten Kabelkopfhörer verbinden deine Ohren mit dem neuen iPod nano. Du siehst nicht, welches Lied als Nächstes kommt – doch nachdem das Intro einsetzt, bist du sofort Hauptdarsteller:in in deinem eigenen Blockbuster. Zwei, drei Gitarrenanschläge, und du läufst direkt ein bisschen aufrechter. Von welchem Lied ist die Rede? Es ist natürlich „Sex on Fire“ von den Kings of Leon. Ein Song auf einem Album, das ihnen nach dem Durchbruch den nächsten Durchbruch brachte.

Zusammen mit „Use Somebody“ kumulieren beide Songs allein auf Spotify über 3,4 Milliarden Streams – die iPod-nano-Streams nicht eingerechnet. Zwei Songs, die seit 2008 zum Dauerbrenner geworden sind und an denen die Kings of Leon auch am Donnerstagabend, den 18. Juni 2026, in Berlin nicht vorbeikommen werden. Denn da tritt die Band in der Hauptstadt in der Zitadelle Spandau auf. Hier alle Infos zur Show im Überblick.

Setlist

Es ist soweit. Die iPod nanos gehören längst der Vergangenheit an, und wer beim Release von „Only By The Night“ noch Auto fuhr, hat die Clique am Freitagabend möglicherweise gegen eine mehrköpfige Familie ausgetauscht. Doch am Donnerstagabend, dem 18. Juni 2026, werden die unvergesslichen Gitarrenanschläge in Spandau erklingen – genauer gesagt in der Zitadelle ab 19:00 Uhr.

Die Könige machen im Zuge ihrer Europatour 2026 Station und bringen einen wilden Setlist-Mix mit. Neben den Klassikern werden auch Songs aus ihrer neuesten „EP #2“ sowie dem aktuellen Album „Can We Please Have Fun“ erwartet. Eine Setlist aus über 20 Jahren Musik bedeutet eben ein, zwei Songs von jedem Album – sonst geht’s bis morgens um 8. Nach einem „Slow Night, So Long“ Intro dürfen sich Fans auf folgende Songs freuen, die sie bisher auf Tour spielten:

Taper Jean Girl Find Me On Call Supersoaker Manhattan The Bucket Waste a Moment Revelry Use Somebody Beautiful War Molly’s Chambers Mustang To Space Razz My Party Pyro Back Down South Seen Black Thumbnail Closer

Encore:

Knocked Up Sex on Fire

Tickets

Wer jetzt Lust auf das Spektakel bekommen hat und noch kein Ticket ergattert hat, sollte entweder den DeLorean mit einem Fluxkompensator ausstatten oder auf dem Zweitmarkt schauen – denn das Konzert ist restlos ausverkauft. Stand 16. Juni gibt es beispielsweise noch zwei Tickets auf fanSale für 230 €, oder man tritt den Weg nach Spandau an und bietet den ankommenden Fans Herz und Niere für ein Ticket. Wer sich bei seinem Vergangenheits-Ich auf die Schulter klopfen kann und rechtzeitig ein Ticket erworben hat, kann ab 17:00 Uhr versuchen, einen möglichst guten Stehplatz zu ergattern. Bis dahin empfiehlt es sich, die Kabelkopfhörer rauszukramen und einmal ganz laut „Someone like yoooouuuuu“ auf dem Weg zur Arbeit mitzusingen.

Anfahrt

Falls kein DeLorean zuhause herumsteht und die öffentlichen Verkehrsmittel genutzt werden, lässt sich die Zitadelle mit folgenden Linien erreichen:

Bus X33, Station „Zitadelle“ – U-Bahn-Linie U7, Station „Zitadelle“ (barrierefrei) – S-Bahn-Linien S3 und S9, Station „Spandau“ – Fern- und Regionalbahn, Bahnhof Berlin-Spandau. Die Fahrtzeit beträgt ca. 30 Min. von Berlin Mitte.

Wer mit dem Auto anreist, kann im Umfeld der Zitadelle parken. Behindertenparkplätze sowie kostenfreie Busparkplätze befinden sich im Zitadellenweg. Fahrradabstellmöglichkeiten sind ebenfalls an der Zitadelle vorhanden.

Wetter

Um sich als Hauptcharakter im eigenen Film zu fühlen, ist leichter Regen zwar manchmal von Vorteil – am Donnerstagabend wird er jedoch nicht erwartet. Stattdessen dürfen sich Besucher:innen auf laue Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad freuen: eine Sommernacht ganz wie damals, als der iPod nano noch herhalten musste.