Kings of Leon live in Köln 2024 – alle Infos hier

Am 12. Juli 2024 wird die Band in der Kölner Lanxess-Arena live zu sehen sein.

Im Sommer starten Kings Of Leon eine Welttournee, die die Band ab August zunächst durch Nordamerika führen wird, mit 26 Konzerten in Kanada und den USA. Als Festival-Headliner werden Caleb, Jared, Nathan und Matthew Followill im Sommer beim Deichbrand Festival in Deutschland und beim Lido Sounds in Österreich auftreten. Jetzt haben sie zusätzlich noch ein Konzert in Köln am 12. Juli 2024 angekündigt. Alle Infos zu Gig und Vorverkauf findet ihr hier.

Erst kommt CAN WE PLEASE HAVE FUN, dann geht’s auf Tour

Erst vor wenigen Tagen haben sich Kings Of Leon mit ihrer neuen Single „Mustang“ zurückgemeldet, nachdem sie auf ihrem ersten Konzert 2024 im Januar in Mexiko ankündigt hatten, dass sie an neuer Musik arbeiten würden. Die dazugehörige, neunte Studioplatte CAN WE PLEASE HAVE FUN wurde nun für den 5. Mai angekündigt und wird zwölf Tracks umfassen.

Kings of Leon im Sommer in Köln – Termin und Tickets

Mit der LP im Gepäck tritt die Gruppe dann kurz nach dem Release auch ihre „Can We Please Have Fun“-Welttournee an, die sie im Juni und Juli in die USA führen wird. Jetzt kam die Ankündigung, dass es direkt danach weiter nach Europa geht. Dafür haben Kings of Leon sowohl einige Festival-Termine als auch Headliner-Konzerte eingeplant. Der einzige Gig in Deutschland wird – neben dem Deichbrand – am 12. Juli in der Kölner Lanxess-Arena stattfinden.

Aktuell sind für die Show noch keine Tickets verfügbar, wer aber CAN WE PLEASE HAVE FUN bis zum 27. Februar vorbestellt, erhält einen Zugangscode zum Vorverkauf. Wann dieser stattfindet, ist bisher nicht bekannt.