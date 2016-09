Jemand hat die Berliner Gedenktafel für David Bowie zerstört

Erst seit wenigen Wochen hing die Gedenktafel für den im Januar verstorbenen Musiker David Bowie in Berlin Schöneberg. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller hatte sie enthüllt, und zwar an der Fassade des Hauses, in dem Bowie zwischen 1976 und 1978 gewohnt hat. Jetzt ist die Tafel verschwunden.

Wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg berichtet, wurde die Tafel am Samstag entwendet und dabei stark beschädigt. Vor dem ehemaligen Wohnhaus Bowies fanden Passanten und Polizisten nur noch einige Scherben der Porzellentafel.

Die #DavidBowie Gedenktafel in der Hauptstraße 155 wurde scheinbar mutwillig entwendet 🙁 pic.twitter.com/fDpmGWLykH — Angelo Algieri (@kritiker77) 17. September 2016

Während Bowies Zeit in der Hauptstadt wurde er zu den Alben der „Berliner Trilogie“, bestehend aus den Alben „Heroes“, „Low“ und „Lodger“, inspiriert. Wer die Tafel entwendet und beschädigt hat, ist bisher nicht bekannt. Die Hauptstraße 155 in Berlin Schöneberg wurde in den Tagen nach dem Tod des Musikers zum Ort der Trauer für viele Fans. Blumen wurden niedergelegt, Kerzen für den Verstorbenen angezündet.