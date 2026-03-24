Clueso in der Waldbühne Berlin 2027: Tickets jetzt im Vorverkauf

Clueso spielt am 4. September 2027 ein Open-Air-Konzert in der Waldbühne. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Clueso hat einen weiteren Konzerttermin angekündigt – allerdings erst für den Sommer 2027. Am 4. September will der Erfurter ein großes Open-Air-Konzert in der Waldbühne Berlin spielen.

Tickets sind ab sofort im Pre-Sale über Eventim erhältlich, der allgemeine Vorverkauf startet am 28. März 2026 um 10 Uhr.

Zwischen Arena-Erfolg und neuem Album

Erst kürzlich ließ sich Clueso von seinen Fans in der ausverkauften Uber Arena feiern – und knüpft mit der neuen Ankündigung direkt an diesen Erfolg an. Für das Konzert in der Waldbühne verspricht er nicht nur ein Wiedersehen mit seinen größten Hits, sondern auch Material seines aktuellen Albums. Schon 2024 war sein Auftritt an gleicher Stelle Monate im Voraus ausverkauft – ein Beleg für die besondere Verbindung zwischen Künstler, Ort und Publikum.

Von Erfurt auf die großen Bühnen

Clueso, bürgerlich Thomas Hübner, stammt aus Erfurt und fand früh zur Musik. Erste Schritte machte er in der HipHop-Szene der 90er-Jahre, bevor er sich einem eigenständigen Sound zwischen Pop, Singer-Songwriter und urbanen Einflüssen näherte. Der Durchbruch gelang ihm mit Alben wie „Weit weg“ und „So sehr dabei“, die ihn fest in der deutschen Musiklandschaft etablierten.

Nahbar, emotional, unverwechselbar

Was Clueso als Musiker ausmacht, ist seine Fähigkeit, persönliche Geschichten mit eingängigen Melodien zu verbinden. Seine Songs bewegen sich oft zwischen Melancholie und Leichtigkeit, getragen von einer unverwechselbaren Stimme und einem feinen Gespür für Stimmungen. Live überzeugt er zudem durch eine besondere Nähe zum Publikum, die seine Konzerte regelmäßig zu intensiven Gemeinschaftserlebnissen macht.

Weitere Highlights in Sicht

Auch künftig dürfte es bei Clueso kaum ruhiger werden. Neben neuen Releases ist weiterhin mit großen Tourneen und besonderen Live-Formaten zu rechnen – das angekündigte Waldbühnen-Konzert 2027 dürfte dabei nur eines von mehreren Highlights sein, mit denen er seine Karriere konsequent fortschreibt.