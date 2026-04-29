Harry Styles in Berlin: Kommt er 2027 mit 5 Konzerten auf das Tempelhofer Feld?

Berliner Konzertsommer 2027 mit XL-Act? Harry Styles soll für mehrere Open-Air-Shows auf dem Tempelhofer Feld geplant sein – was ist an dem Gerücht dran?

Harry Styles könnte im Sommer 2027 für mehrere Gigs in die Hauptstadt kommen. Wie „Tagesspiegel“ unter Berufung auf entsprechende Informationen berichtet, soll der britische Popstar derzeit für fünf Auftritte auf dem Tempelhofer Feld angedacht sein. Offiziell bestätigt wurden die Show-Termine bislang nicht.

Styles würde damit zu den größten internationalen Acts gehören, die im nächsten Berliner Konzertsommer auftreten könnten. Auch weitere internationale Künstler:innen sollen laut den Berichten für Großveranstaltungen dort vorgesehen sein. Genaues weiß man hier jedoch noch nicht.

Tempelhofer Feld als Konzertlocation vorgesehen

Das Tempelhofer Feld hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend als Veranstaltungsort für große Open-Air-Shows etabliert. Sollte sich der „Tagesspiegel“-Bericht bestätigen, wären die geplanten Gigs die bislang umfangreichsten Berlin-Konzerte seiner Karriere.

Konkrete Termine oder Informationen zum Vorverkauf gibt es derzeit nicht. Weder Styles selbst noch sein Management äußerten sich bislang öffentlich zu den Spekulationen. Auch von offizieller Seite in Berlin liegt keine Bestätigung vor.

Berlin als kreative Inspiration für das aktuelle Album

Dass Harry Styles eine besondere Verbindung zur deutschen Hauptstadt entwickelt hat, gilt seit einiger Zeit als wahrscheinlich. Für sein am im Frühjahr erschienenes Album „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ soll sich der Musiker unter anderem von Aufenthalten in Berlin inspirieren lassen haben.

In Interviews sprach Styles zuletzt davon, im vergangenen Jahr viel Zeit in der Stadt verbracht zu haben. Besonders die lokale Musikszene und Begegnungen mit unterschiedlichen Artists hätten seinen kreativen Prozess beeinflusst. Auch auf Social Media veröffentlichte der Sänger rund um den Albumrelease mehrere Fotos, die mutmaßlich in Berlin entstanden.

„Kiss All the Time. Disco, Occasionally“ erschien im März 2026

Mit „Kiss All the Time. Disco, Occasionally“, das am 6. März 2026 veröffentlicht wurde, schlug Harry Styles musikalisch erneut eine leicht andere Richtung ein. Die Platte verbindet Pop, Disco-Elemente und Indie-Einflüsse und markiert sein erstes Studioalbum seit „Harry’s House“.

Aktuell bewirbt Styles das Album vor allem mit ausgewählten Residency-Shows statt einer klassischen Welttournee. Ab Mitte Mai 2026 werden unter anderem mehrere Konzerte in Amsterdam an den Start gehen. Danach geht es für die Tour-Reihe im Juni nach London, im Juli nach São Paulo, im August nach México und New York.

Gerüchte um Verlobung mit Zoë Kravitz

Parallel zu den Konzertberichten kursieren Spekulationen über das Privatleben des Musikers. US-Medien hatten zuletzt berichtet, Harry Styles und Schauspielerin Zoë Kravitz sollen sich verlobt haben. Offiziell bestätigt wurde dies bisher ebenfalls nicht.

Mehrere Boulevard-Magazine beriefen sich auf anonyme Quellen aus dem Umfeld des mutmaßlichen Paares. Demnach sollen die beiden die Nachricht zuletzt im privaten Kreis geteilt haben. Verlässliche Statements der Beteiligten stehen bislang aus.