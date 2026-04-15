Die Ärzte live 2027: Nach 10 Minuten keine Berlin-Tickets mehr!

Nach nur zehn Minuten im Vorverkauf waren auf der Website der Ärzte alle Karten für die vier Berlin-Gigs nicht mehr verfügbar.

Das ging schnell: Für die vier Konzerte der Ärzte in Berlin im April und Juni 2027 gibt es schon jetzt keine regulären Tickets mehr. Am Mittwoch (15. April) war der Vorverkauf auf der Website der Band gestartet.

Angeboten werden neben Sitz- und Stehplätzen in der Max-Schmeling-Halle und in der Parkbühne Wuhlheide auch Sozialtickets zu einem vergünstigten Preis und Karten für Rollstuhlfahrer und Begleitung. Hier gibt es kurz nach 10 Uhr noch Tickets. Wie viele, ist aber unklar.

Möglicherweise schalten die Ärzte auch später noch ein weiteres Kontingent frei. Sicher ist das aber nicht, denn die Musiker verkaufen die Tickets für die 2027-Tour, die anders als zuletzt in zahlreiche deutsche Städte führt, über ihre eigene Website. Für andere Gigs der Berliner Band gab es um 10.30 Uhr noch vereinzelt Karten, teilweise aber auch nicht mehr in den regulären Kategorien.

die ärzte: Eine Gänsehaut nach dem andern! – Tour 2027

08.04.2027 – Berlin – Max-Schmeling-Halle

09.04.2027 – Berlin – Max-Schmeling-Halle

12.04.2027 – Dortmund – Westfalenhalle

13.04.2027 – Dortmund – Westfalenhalle

14.04.2027 – Dortmund – Westfalenhalle

17.04.2027 – Chemnitz – Messe

20.04.2027 – Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA

21.04.2027 – Leipzig – QUARTERBACK Immobilien ARENA

24.04.2027 – Düsseldorf – PSD BANK DOME

26.04.2027 – München – Olympiahalle München

27.04.2027 – München – Olympiahalle München

29.04.2027 – Köln – LANXESS arena

30.04.2027 – Köln – LANXESS arena

04.05.2027 – Hamburg – Barclays Arena

05.05.2027 – Hamburg – Barclays Arena

08.05.2027 – Bremen – ÖVB-Arena

09.05.2027 – Bremen – ÖVB-Arena

12.05.2027 – AT-Wien – Wiener Stadthalle

13.05.2027 – AT-Wien – Wiener Stadthalle

15.05.2027 – Frankfurt – Festhalle Frankfurt

16.05.2027 – Frankfurt – Festhalle Frankfurt

19.05.2027 – CH-Zürich – Hallenstadion

20.05.2027 – CH-Zürich – Hallenstadion

24.05.2027 – Stuttgart – Schleyer-Halle

25.05.2027 – Stuttgart – Schleyer-Halle

27.05.2027 – Freiburg – Sick-Arena

29.05.2027 – Erfurt – Messe Erfurt

30.05.2027 – Erfurt – Messe Erfurt

01.06.2027 – Hannover – ZAG Arena

02.06.2027 – Hannover – ZAG Arena

05.06.2027 – Berlin – Parkbühne Wuhlheide

06.06.2027 – Berlin – Parkbühne Wuhlheide

„Manchmal kommen sie wieder“, schrieb Bela B auf Instagram zur Tour-Ankündigung. „Drei die ärzte mit dem Kontrabass stehen auf der Bühne und erzählen sich was. Mit Tschingderassabum und Täterätä. Mit Nachhaltigkeitskonzept und Sozialticket. Mit La-Olas und Handylichtkerzenmeer. Mit Wall Of Death und Distinktionsgewinn. Mit Gänsehaut und Freudentränen. Am Ende sind alle glücklich. Mit gutem Gewissen. Versprochen.“