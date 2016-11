Rammstein spielen 2017 bei Rock am Ring und Rock im Park

Die Zwillingsfestivals Rock am Ring und Rock im Park haben ihren dritten Headliner für 2017 bekanntgegeben. Auf den Festivalbühnen in Mendig und Nürnberg werden am ersten Juni-Wochenende die Berliner Pyromusiker Rammstein stehen. Das haben die Veranstalter MLK über Facebook und die Festival-Webseite angekündigt.

Schon 2010 spielte die Ost-Berliner Rockband bei den Lieberberg-Festivals, zwischenzeitlich waren sie jedoch auch bei Hurricane und Southside aufgetreten. 2017 können sie sich den Tourbus nach Mendig mit den Beatsteaks teilen, die im nächsten Jahr ebenfalls bei Rock am Ring und Rock im Park spielen werden. Außerdem werden die Ring-Stammgäste Kraftklub, Beginner und die Toten Hosen wieder in Mendig und Nürnberg auftreten.

Für Metal-Fans dürfte der Auftritt von Five Finger Death Punch ein Highlight des Wochenendes werden. Wer nicht sicher ist, ob Rammstein als Argument für den Kauf von Rock-am-Ring-Weihnachtstickets ausreicht, kann sich hier den Auftritt der Band aus dem Jahr 2010 ansehen:

https://www.youtube.com/watch?v=9vBomkOBTO0 Video can’t be loaded: Rammstein Rock am Ring 2010 HD (https://www.youtube.com/watch?v=9vBomkOBTO0)

Gesamtes Line-up Rock am Ring und Rock im Park 2017

187 Strassenbande

Airbourne

Alter Bridge

AnnenMayKantereit

Bastille

Beartooth

Beatsteaks

Beginner

Bonez MC & RAF Camora

Broilers

Die Toten Hosen

Feine Sahne Fischfilet

Five Finger Death Punch

Frank Carter & The Rattlesnakes

Genetikk

Henning Wehland

In Flames

Kraftklub

Macklemore & Ryan Lewis

Marteria

Motionless in White

Pierce The Veil

Prophets Of Rage

Rag’n‘Bone Man

Rammstein

Slaves

Sleeping With Sirens

Suicide Silence

System Of A Down

Thrice

Wirtz

Rock am Ring und Rock im Park finden im nächsten Jahr zwischen 2. und 4. Juni statt. Tickets findet Ihr bei Eventim.