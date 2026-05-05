Bühne frei für die Lidl-Area – Der Headliner am Campingplatz lohnt sich

Wenn am Ring und im Park die ersten Riffs erklingen, gibt es kein Halten mehr. Damit die Festivalbesucher zwischen Moshpit und Zeltplatz perfekt abschalten und gleichzeitig voll aufdrehen können, liefert die Lidl-Area auch 2026 wieder das ultimative Upgrade das Festival-Wochenende.

Es ist alles vorbereitet, damit das Camp-Leben legendär wird. Egal, ob Musikfans Entspannung suchen oder die nächste Challenge mit Freunden planen – in der Lidl-Area ist für jeden Festival-Typ etwas dabei:

Move & Groove Zelt: Den Tag tiefenentspannt bei einer Yoga-Session starten oder sich nachmittags vom DJ ordentlich einheizen lassen, bevor es zur Mainstage geht.

Den Tag tiefenentspannt bei einer Yoga-Session starten oder sich nachmittags vom DJ ordentlich einheizen lassen, bevor es zur Mainstage geht. Glamrock Station: Dem Look das letzte Highlight verpassen oder die passenden Lidl Festival-Tattoos abholen, um im Scheinwerferlicht zu glänzen.

Dem Look das letzte Highlight verpassen oder die passenden Lidl Festival-Tattoos abholen, um im Scheinwerferlicht zu glänzen. Stack Attack: Hier kann Teamgeist und Geschick bewiesen werden! Überdimensionale 3D Lidl-Produkte dienen dazu, den höchsten Turm zu bauen. Wer am höchsten stapelt, ergattert coole Festival-Gadgets.

Hier kann Teamgeist und Geschick bewiesen werden! Überdimensionale 3D Lidl-Produkte dienen dazu, den höchsten Turm zu bauen. Wer am höchsten stapelt, ergattert coole Festival-Gadgets. BBQ-Station: Grillen gehört zum Festival wie die Gitarre zum Rock. Einfach das Lidl Grillgut mitbringen und die Station vor Ort nutzen – für die nötigen Dips ist gesorgt, damit Grillfans ihr perfektes BBQ genießen können.

Bei Rock am Ring können sich die Besucher dieses jahr zusätzlich über weitere Highlights in der Lidl-Area freuen:

Cornhole 2.0: Für alle Cornhole-Profis, die das Spiel auf ein neues Level heben wollen. Wer die meisten Bags in den Einkaufswagen versenkt, holt sich den Sieg.

Für alle Cornhole-Profis, die das Spiel auf ein neues Level heben wollen. Wer die meisten Bags in den Einkaufswagen versenkt, holt sich den Sieg. Load-up Station: Akku leer oder Akkus leer? In der Load-up Station werden alle Batterien wieder aufgeladen. Gegen Vorzeigen der Lidl Plus App erhalten Besucher ein gratis Optisana Elektrolytgetränk, während das Handy an den Ladestationen Saft für die nächste Headliner-Show tankt.

Vorbeikommen und abrocken lohnt sich.

Gewinnen

Lidl und ROLLING STONE verlosen je 3×2 Tickets für Rock am Ring und Rock im Park – Entry & Camping. Einfach an verlosung@musikexpress.de mailen und folgende Infos hinzufügen: Vorname, Nachname, Adresse und bevorzugtes Festival – entweder RaR oder RiP.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss: 30. Mai 2026. Viel Erfolg!