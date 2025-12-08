Rock am Ring und Rock im Park: Timetable 2026 ist online

Der Spielplan für Rock am Ring und Rock im Park 2026 steht fest. Linkin Park, Iron Maiden und Volbeat headlinen. Goldenes Ticket wird verlost.

Der Timetable für Rock am Ring und Rock im Park ist da. Nachdem die Community wochenlang über mögliche Überschneidungen diskutierte, liegen die finalen Spielpläne nun vor. Die Veranstalter haben zudem gute Nachrichten für Fans: Es gibt noch weitere Tickets – hierbei handelt es sich allerdings nicht um eine Erhöhung der Kapazitäten, sondern lediglich um Rückläufer. Zusätzlich wird bis zum 10. Dezember ein goldenes Ticket verlost.

Headliner rotieren zwischen den Festival-Zwillingen

Wie bereits in den Vorjahren tauschen die Festivals ihre Headliner. Linkin Park spielen am Freitag beim Ring (23:00 Uhr bis 0:30 Uhr) und am Sonntag beim Park (21:30 bis 23:00 Uhr). Volbeat treten am Freitag beim Park auf (21:15 bis 23:00 Uhr) und am Samstag beim Ring (23:15 bis 01:00 Uhr). Iron Maiden sind am Samstag in Nürnberg zu sehen (20:40 bis 23:00 Uhr) und am Sonntag am Nürburgring (21:00 bis 23:20 Uhr).

Die wichtigsten Überschneidungen

Am Samstag spielen beim Ring Electric Callboy (21:00 bis 22:30 Uhr, Utopia Stage) zeitgleich mit Ice Nine Kills (20:45 bis 21:55 Uhr, Mandora Stage). Im späteren Verlauf überschneiden sich Volbeat mit Marteria (22:35 bis 23:50 Uhr) und Bad Omens (00:30 bis 02:00 Uhr).

Beim Park sieht das Programm ähnlich aus: Electric Callboy (19:00 bis 20:30 Uhr) kollidieren mit Ice Nine Kills (19:40 bis 20:50 Uhr), danach Volbeat mit Marteria (21:30 bis 22:45 Uhr). Zusätzlich überschneiden sich am Sonntag Iron Maiden mit A Perfect Circle (21:20 bis 22:35 Uhr).

Für Fans der Orbit Stage dürfte die Zeitplanung ebenfalls spannend werden.

Resttickets und goldenes Ticket

Die Veranstaltenden verkündeten zudem frohe Kunde: Es gibt noch Resttickets, bei denen es sich um Rückläufer handelt. Diese gehen in Kürze in den Verkauf, schnell sein lohnt sich also. Die Verlosung für das goldene Ticket läuft noch bis zum 10. Dezember über die Festival-Websites.

Die kompletten Spielpläne sind ab sofort online und in der offiziellen App verfügbar. Rock am Ring findet vom 5. bis 7. Juni am Nürburgring statt und Rock im Park zeitgleich in Nürnberg.