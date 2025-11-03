Rock am Ring & Rock im Park 2026: Line-up mit Tom Morello, Finch, Bush, The Pretty Reckless komplett
54 neue Acts wurden offiziell bestätigt. Damit steht das gesamte Line-up für Juni 2026 fest. Hier alle Infos.
Auch 2026 wird Rock am Ring wie gewohnt auf dem Nürburgring in der Eifel stattfinden. Das Parallelfestival Rock im Park wird erneut in Nürnberg, Bayern, ausgetragen. Beide Festivals feiern vom 5. bis 7. Juni ihr 41-jähriges Jubiläum – und nun wurde auch das vollständige Line-up bekannt gegeben. Hier alle Infos.
Tom Morello von Rage Against The Machine live dabei
Insgesamt 54 neue Acts wurden angekündigt, darunter The Hives, Alter Bridge, Tom Morello, Finch, Breaking Benjamin, Bush, H-Blockx, The Pretty Reckless, Mehnersmoos, Sondaschule, Ecca Vandal, Basement, President, Wargasm und High Vis.
Bereits zuvor angekündigte Künstler
Schon früher im Jahr wurden einige große Namen für die Zwillingsfestivals bestätigt, darunter Iron Maiden, Linkin Park, Volbeat, Limp Bizkit, Papa Roach, Electric Callboy, Bad Omens, Sabaton, The Offspring und weitere.
Rock am Ring und Rock im Park 2026: Das Line-up im Überblick
- A Perfect Circle
- Alter Bridge
- Ankor Architects
- Babymetal
- Bad Nerves
- Bad Omens
- Badflower
- Basement
- Bilmuri
- Black Veil Brides
- Blood Incantation
- Bloodywood
- Boundaries
- Breaking Benjamin
- Bury Tomorrow
- Bush
- Catch Your Breath
- Danko Jones
- Don Broco
- Drain
- Dying Wish
- Ecca Vandal
- Ego Kill Talent
- Electric Callboy
- Finch
- Gatecreeper
- H-Blockx
- High Vis
- Hollywood Undead
- Ice Nine Kills
- Iron Maiden
- Kublai Khan TX
- Landmvrks
- Letlive.
- Limp Bizkit
- Linkin Park
- Loathe
- Magnolia Park
- Malevolence
- Marteria
- Mastodon
- Max Grimm
- Mehnersmoos
- Mouth Culture
- Palaye Royale
- Paleface Swiss
- Papa Roach
- President
- Return to Dust
- Sabaton
- Set It Off
- Slay Squad
- Social Distortion
- Sondaschule
- TesseracT
- The Butcher Sisters
- The Funeral Portrait
- The Garden
- The Hives
- The Offspring
- The Plot In You
- The Pretty Reckless
- The Story So Far
- The Subways
- Thornhill
- Three Days Grace
- Tom Morello
- Trivium
- TX2
- Volbeat
- Wargasm
- We Came As Romans
- Within Temptation
2026: Nur noch wenige Restkarten für Rock im Park
Sowohl Rock am Ring als auch Rock im Park konnten bereits frühzeitig den Ausverkauf vermelden. Lediglich für den Freitag gibt es bei Rock im Park noch einige wenige Restkarten. Alle Informationen zu Tickets, Camping und mehr sind auf den Websites der Open-Air-Veranstaltungen zu finden.