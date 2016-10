The xx kündigen Tour für Herbst 2016 an

Heute haben The xx sechs neue Tour-Termine in Ost-Europa und Japan angekündigt. Wie die Band über ihren Facebook-Account mitteilte, arbeitet sie gerade an ihrem dritten, noch unbetitelten Album. Über ihren E-Mail-Newsletter ergänzten die Briten, dass sie bei den Auftritten schon einige ihrer neuen Songs „ausprobieren“ wollen. Ende September hatten The xx bereits bekanntgegeben, dass sie bei den südamerikanischen Ausgaben des Lollapalooza-Festivals spielen werden.



Für ihre Fans hat die britische Indiepop-Band außerdem eine Playlist aus Songs zusammengestellt, die sie während der Produktion des neuen Albums hört. Hier könnt Ihr die Songs hören; unter der Playlist findet Ihr die frischen Tourtermine 2016.

28. November 2016 – Zagreb, Kroatien – Bocarski Dom

29. November 2016 – Prag, Tschechien- Forum Karlin

30. November 2016 – Posen, Polen – Hala Nr 2 MTP

01. Dezember 2016 – Warschau, Polen – Nowy Teatr

03. Dezember 2016 – Vilnius, Lithuania – Compensa Arena

06. Dezember 2016 – Tokyo, Japan – Toyosu PIT

Tickets bekommt Ihr demnächst auf http://thexx.info/tour/