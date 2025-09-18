The xx bereiten sich auf Comeback vor – hier Proben anschauen

Oliver Sim von The xx: „Die Lage ist so beschissen wie Ende der 70er“

Wiedervereint: The xx treten 2026 bei Coacella auf – und arbeiten an einem neuen Album.

The xx bereiten sich auf ihr Comeback vor und haben Aufnahmen von ihren Proben veröffentlicht. Am 16. September wurde bekannt gegeben, dass die Band beim Coachella 2026 auftreten wird. Ob da noch mehr kommt?

Das vierte gemeinsame Album ist in Arbeit

Seit der News zum Live-Comeback haben sie sich kürzlich auch bei der jüngsten Ausgabe des Lido Festivals in London wieder vereint und arbeiten nun noch konzentrierter an ihrem vierten Album – den Beweis gibt es in Videoform.

Denn jetzt haben The xx Aufnahmen veröffentlicht, die sie bei den Vorbereitungen für ihr mit Spannung erwartetes Comeback zeigen. In einem Video, das sie am Abend des 17. September auf Instagram posteten, sind sie zu sehen, wie sie gemeinsam in einem Studio Musik spielen. „Wir greifen wieder zu unseren Instrumenten. Sehen wir uns in der Wüste?“, schrieben sie in der Bildunterschrift und spielten damit auf ihren bevorstehenden Auftritt beim Coachella Festival an.

Hier das Video anschauen:

Jamie xx hatte bereits letzten Sommer bekanntgegeben, dass die Band gemeinsam an einem neuen Album arbeitet. Sie hätten dabei „eine Menge Spaß“, sagte er damals. „Es ist wie bei den Avengers!“, meinte er laut „NME“. „Wir haben es selbst gesagt. Es ist immer so schön, wieder mit ihnen zusammen zu sein.“ Im März veröffentlichten sie dann ein weiteres Update, indem sie ein Foto der drei Bandmitglieder im Studio teilten.

Im Gespräch mit „NME“ auf dem roten Teppich der BRIT Awards 2024 über die neue Musik sagte Romy Croft: „Wir sind sehr offen und bereit, Neues auszuprobieren, aber es klingt nach uns. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen.“

Über ihre Zeit als Solokünstler:innen sagte sie: „Wir haben viel aus unseren verschiedenen Soloprojekten gelernt, und es ist cool, wieder voneinander zu lernen“, fügte sie hinzu. „Wir sind zusammen aufgewachsen und haben viel erlebt, aber jetzt Zeit für uns zu haben, neue Fähigkeiten zu erlernen, neue musikalische Ideen und Erfahrungen zu sammeln und sie zu vergleichen … das war eine gesunde Pause.“