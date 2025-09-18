The xx bereiten sich auf Comeback vor – hier Proben anschauen

von 
The xx

The xx  |  The xx wiedervereint beim Lido Festival 2025.

Foto: Getty Images Europe. James Smith/Sam Snap. All rights reserved.
Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Wiedervereint: The xx treten 2026 bei Coacella auf – und arbeiten an einem neuen Album.

The xx bereiten sich auf ihr Comeback vor und haben Aufnahmen von ihren Proben veröffentlicht. Am 16. September wurde bekannt gegeben, dass die Band beim Coachella 2026 auftreten wird. Ob da noch mehr kommt?

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion

Das vierte gemeinsame Album ist in Arbeit

Seit der News zum Live-Comeback haben sie sich kürzlich auch bei der jüngsten Ausgabe des Lido Festivals in London wieder vereint und arbeiten nun noch konzentrierter an ihrem vierten Album – den Beweis gibt es in Videoform.

Denn jetzt haben The xx Aufnahmen veröffentlicht, die sie bei den Vorbereitungen für ihr mit Spannung erwartetes Comeback zeigen. In einem Video, das sie am Abend des 17. September auf Instagram posteten, sind sie zu sehen, wie sie gemeinsam in einem Studio Musik spielen. „Wir greifen wieder zu unseren Instrumenten. Sehen wir uns in der Wüste?“, schrieben sie in der Bildunterschrift und spielten damit auf ihren bevorstehenden Auftritt beim Coachella Festival an.

The xx: Sie sind im Studio, wann kommt die neue Platte?
The xx: So kann man jetzt die Band vereint hören
The xx sind wieder im Studio und arbeiten an neuer Musik

Hier das Video anschauen:

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Jamie xx hatte bereits letzten Sommer bekanntgegeben, dass die Band gemeinsam an einem neuen Album arbeitet. Sie hätten dabei „eine Menge Spaß“, sagte er damals. „Es ist wie bei den Avengers!“, meinte er laut „NME“. „Wir haben es selbst gesagt. Es ist immer so schön, wieder mit ihnen zusammen zu sein.“ Im März veröffentlichten sie dann ein weiteres Update, indem sie ein Foto der drei Bandmitglieder im Studio teilten.

Im Gespräch mit „NME“ auf dem roten Teppich der BRIT Awards 2024 über die neue Musik sagte Romy Croft: „Wir sind sehr offen und bereit, Neues auszuprobieren, aber es klingt nach uns. Mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen.“

I See You
I See You Für € 3,38 bei Amazon kaufen

Über ihre Zeit als Solokünstler:innen sagte sie: „Wir haben viel aus unseren verschiedenen Soloprojekten gelernt, und es ist cool, wieder voneinander zu lernen“, fügte sie hinzu. „Wir sind zusammen aufgewachsen und haben viel erlebt, aber jetzt Zeit für uns zu haben, neue Fähigkeiten zu erlernen, neue musikalische Ideen und Erfahrungen zu sammeln und sie zu vergleichen … das war eine gesunde Pause.“

Themen aus dem Artikel:

The xx Jamie XX Oliver Sim Romy Madley Croft Coachella
Artikel Teilen