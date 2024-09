The xx: So kann man jetzt die Band vereint hören

„Waited All Night“ heißt der Track, für den Jamie xx, Romy und Oliver Sim gemeinsame Sache machen.

Jamie xx sitzt bereits mit seinem Soloalbum IN WAVES auf heißen Kohlen. Schon am 20. September wird es erscheinen, doch einen weiteren Vorabtrack hat der 35-jährige Londoner dennoch in die Welt geschickt. Mit „Waited All Night“ präsentiert er nicht nur seinen neuesten kreativen Output, er vereint damit auch das erste Mal seit 2017 wieder The xx für einen Song. Denn Romy und Oliver Sim sind hier die Feature-Gästinnen auf dem dreieinhalb minütigen Stück und singen hier gemeinsam über eine romantische Verbindung.

Hier „Waited All Night“ streamen:

Was ist mit The xx?

2017 erschien das letzte, also immer noch aktuelle Album von The xx, I SEE YOU. Danach widmeten sich die Drei ihren Soloprojekten. Von Romy kam 2023 MID AIR heraus, Oliver Sim teilte seine Platte HIDEOUS BASTARD bereits 2022. Wann es konkret neues Material vom UK-Trio unter ihrem Bandnamen geben wird, ist unklar. Romy deutete zumindest erst kürzlich an, dass sie sich schon Zeit für eine gemeinsame Studiorunde genommen hätten und an einem Nachfolger zu I SEE YOU arbeiten würden.