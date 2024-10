Jamie xx: Deutschlandtour im März 2025 – präsentiert von MUSIKEXPRESS

Der Brite wird im kommenden Jahr in Hamburg, Berlin und Offenbach auftreten. Hier alle Infos.

Erst am 20. September veröffentlichte der Londoner seine Platte IN WAVES. Nun hat der 35-jährige Musiker und Produzent auch schon eine Tour zur Platte angekündigt. Im März wird Jamie xx für drei Gigs nach Deutschland kommen – präsentiert von MUSIKEXPRESS.

Seine erste Show hierzulande soll am 12. März 2025 in der Hamburger Sporthalle stattfinden. Zwei Tage später ist ein Berlin-Auftritt in der Uber Eats Music Hall geplant. Das Finale, angedacht für den 18. März 2025, soll in der Stadthalle Offenbach an den Start gehen.

Hier alle 2025er Konzerttermine von Jamie xx im Überblick:

12.03.2025 Hamburg, Sporthalle

14.03.2025 Berlin, Uber Eats Music Hall

18.03.2025 Offenbach, Stadthalle

Tickets

Karten für die „In Waves Tour“ können hier erworben werden. Der Vorverkauf geht am Freitag, den 4 Oktober um 10 Uhr los.

Mehr zu IN WAVES

Zu der aktuellen Platte des The-xx-Mitglieds schrieb ME-Autor Michael Prenner unter anderem: „Aus den Bausteinen von 2015 konstruiert der Wunder-Raver magische Rave-Melancholie.“ Und weiter: „IN WAVES ist intim und euphorisch zugleich, zwingt dich, die Hände jubelnd in die Luft zu strecken und dabei in wundersamer Melancholie zu versinken.“ Wie das live umgesetzt wird, kann hierzulande ab dem 12. März ausgetestet werden.