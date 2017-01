Video: Bon Iver und S. Carey spielen „Babys“ in Berlin

Unsere Tränen ob Bon Ivers Tourabsage sind noch nicht getrocknet, da folgt das zweite kleine Trostpflaster innerhalb weniger Tage: Erst machte Bon Ivers komplettes Konzert in Brooklyn ganz legal auf YouTube die Runde. Und nun ist Justin Vernons Version von „Babys“, die er Anfang November im Funkhaus Berlin in der Nalepastraße gemeinsam mit Kumpel Sean Carey spielte, in einem Livemitschnitt nachzuhören und -sehen. Und der hat es in sich.

Allein bewaffnet mit Mikrofon und Klavier wiederholen Vernon und Carrey die Zeilen „summer comes to multiply, to multiply“ im Falsett, und das machen sie so eindringlich, dass schnell feststeht: Einschlafen könnten Babys bei diesem Gesang wohl nicht, aber gebannt, das müssten sie schon sein. Der Song erschien auf Bon Ivers EP „Blood Bank“ im Jahr 2009.

https://www.youtube.com/watch?v=COBPDJFHtho Video can’t be loaded: Justin Vernon & Sean Carey – Babys | Live at Michelberger Music, Funkhaus, Berlin (https://www.youtube.com/watch?v=COBPDJFHtho)

Das Video zu „Babys“ wurde für die französische Website La Blogothèque produziert und ist gleichzeitig der erste Vorbote von insgesamt 25 Videos, die das Michelberger Hotel am Dienstag selbst online stellen wird. In denen werden Live-Performances von u.a. The Staves und Kings Of Convenience, Damien Rice und Cantus Domus, Stargaze & Poliça, Aaron & Bryce Dessner und Boys Noize zu sehen sein. Sie alle traten in verschiedenen Konstellationen beim Michelberger Music Festival auf, für das sich Ende September 2016 eine Woche lang Musikerinnen und Musiker im Berliner Funkhaus trafen und ihre zusammen erschaffene Musik einmalig aufgeführt wurde.