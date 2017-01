Bon Iver sagen Europa-Tournee 2017 ab – auch Deutschland-Konzerte betroffen

Schlechte Nachrichten für alle stolzen Ticketbesitzer der längst ausverkauften Konzerte: Bon Iver haben „aus persönlichen Gründen“ ihre komplette bevorstehende Europa-Tour abgesagt, die ihr aktuelles Album 22, A MILLION begleiten sollte.

„It’s with great regret that we must announce the cancellation of our forthcoming European tour and Justin’s planned appearance on A Prairie Home Companion this month . . .“, heißt es auf der Facebook-Seite von Bon Iver. Dazu posteten sie einen Screenshot eines Texteditors, in dem drei erklärende Sätze stehen. Demnach sind alle Tourtermine vom 22. Januar bis zum 20. Februar von der Absage betroffen, darunter auch Bon Ivers Konzerte in Berlin, Frankfurt und Hamburg.

Die Tickets können an allen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, Ersatztermine soll es nicht geben.

Der letzte Satz in Bon Ivers Tourabsage stimmt deshalb nur milde persönlich: „We will be back.“