David Bowie wäre am vergangenen Sonntag 70 Jahre alt geworden. Dazu kam es leider nicht mehr, weil der Künstler vor ziemlich genau einem Jahr, am 10. Januar 2016, für die Öffentlichkeit überraschend starb. Diese Tage liefern also mehr als genug Anlass, sich an den Superstar zu erinnern. Mit Coverversionen, einer Hymne auf sein Frühwerk, einem Streifzug durch sein persönliches Berlin, zum Beispiel. Oder gar mit „neuer“ Musik: Columbia Records veröffentlichte am 8. Januar 2017, Bowies eigentlichem 70. Geburtstag, eine EP mit drei bisher unveröffentlichten Songs.

Die „No Plan“ betitelte EP umfasst neben der BLACKSTAR-Single „Lazarus“ die Songs „No Plan“, „Killing A Little Time“ und „When I Met You“. sie stammen ebenfalls aus den BLACKSTAR-Sessions und waren bereits auf der Platte zu Bowies „Lazarus“-Musical zu hören. Nur sind sie erstmal separat zu hören und zu kaufen.

Hört „No Plan“ von David Bowie hier im Stream:

Zu „No Plan“ ist auch neues Musikvideo erschienen:

https://www.youtube.com/watch?v=xIgdid8dsC8 Video can’t be loaded: David Bowie – No Plan (https://www.youtube.com/watch?v=xIgdid8dsC8)

Am Freitag strahlt arte die BBC-Doku „David Bowie: The Last Five Years“ aus. Darin heißt es unter anderem, dass David Bowie erst während des Videodrehs zu „Lazarus“ erfahren haben soll, dass seine Krebserkrankung unheilbar ist. BLACKSTAR hätte er damit, trotz dessen Hauptthemas Tod und Verlust, nicht unbedingt als seine letzten Aufnahmen geplant.