12 Ohnmächtige bei Nimo-Konzert in Oberhausen

Große Teile Deutschlands ächzen momentan unter der enormen Hitze. Die Thermometer zeigen Temperaturen weit jenseits der 30 Grad Celsius an und Freibäder und Seen sind heillos überlaufen. Wie am besten der Sommerhitze entfliehen? Auf den hinteren Plätzen der Ideenliste dürfte der klassische Konzertbesuch stehen. Während bei Open-Air-Konzerten wenigsten noch zuweilen eine frische Brise für Erfrischung sorgt, staut sich die heiße Luft in den Konzerthallen des Landes. Der Rapper Nimo ließ es sich dennoch nicht nehmen am vergangenen Freitag ein Konzert in Oberhausen zu spielen – mit fatalen Folgen.

Nimo: „Der Club hat gebrannt“

Laut einer Instagram-Story des Rappers wurden im Verlauf des Konzertes zwölf Menschen ohnmächtig. Nimo wünscht ihnen in der Story gute Besserung, hat aber wohl auch keine genaueren Infos darüber, wie ihr Gesundheitsstatus ist. Auch der Rapper selbst litt wohl unter der enormen Hitze in der Turbinenhalle Oberhausen: „Auch ich habe gestern mit der Hitze kämpfen müssen um nicht zu kollabieren! Der Club hat buchstäblich gebrannt.“

Ein Konzert unter solchen Bedingungen dennoch zu spielen, erscheint ziemlich verantwortungslos. Vergleiche zu der Massenpanik beim Astroworld-Festival am 5. November 2021 drängen sich auf. Damals starben bei dem Auftritt von Travis Scott zehn Menschen. Auch wenn bei dem Nimo-Konzert wohl alle Beteiligten mit einem blauen Auge davongekommen sind, hätte es auch hier zu ernsthafteren Verletzungen kommen können – man stelle sich nur eine ohnmächtige Person inmitten eines Moshpits vor.