Halle Berry über Drakes Single-Cover: „Er hat nicht meine Erlaubnis“

Berry sagt aber auch: „Wenn Menschen, die man bewundert, einen enttäuschen, muss man drüberstehen.“

Halle Berry ist enttäuscht von Drake. Am 14. September kündigte der Rapper seine neue Single „Slime You Out“ in Zusammenarbeit mit SZA an. Das Cover des Songs zeigt Berry, als sie bei den 2013er Nickelodeon Kids Choice Awards mit grünem Schleim übergossen wurde. Nun veröffentlicht die Schauspielerin auf ihren Social-Media-Kanälen ein indirektes Statement. „Manchmal muss man der größere Typ sein … auch wenn man eine Frau ist!“, schreibt sie in Versalien auf der rosa Textkachel.

Das ehemalige Bond-Girl nennt den Musiker zwar nicht namentlich, dennoch erahnen die User:innen schnell, an wen der Post gerichtet sein muss. Verständnislosigkeit macht sich in der Kommentarspalte breit und Berry verteidigt sich letztendlich vor den Vorwürfen. „Er hat meine Erlaubnis nicht bekommen“, schreibt die Schauspielerin. „Das ist nicht cool, ich habe Besseres von ihm erwartet!“ Zwar habe Drake sie nach ihrem Einverständnis gefragt, doch Halle Berry habe die Anfrage angeblich verneint. Dennoch verwendete der Sänger die Fotografie. Die Schauspielerin wolle aber keinen Ärger und schreibt: „Wenn Menschen, die man bewundert, einen enttäuschen, muss man drüberstehen und weitermachen.“

„Slime You Out“ erschien am 15. September. Allerdings zeigt das Single-Cover auf den Streaming-Diensten nicht das umstrittene Foto, sondern das eigentliche Artwork Drakes anstehenden Albums – eine Zeichnung seines Sohnes Adonis. FOR ALL THE DOGS erscheint am 6. Oktober 2023.

Mit seiner „It’s All A Blur“-Tour ist der Rapper momentan in Nordamerika unterwegs. Am 9. Oktober wird er seine finale Show in Columbus, Ohio, spielen.