Halle Berry sieht „Familie Feuerstein“ als „ein großer Schritt für Schwarze Menschen“

Zum 30-jährigen Jubiläum reflektiert die US-Schauspielerin über die Macht des Films und ihre Rolle darin.

Halle Berry verkörperte in dem Film „Die Familie Feuerstein“ 1994 Kisela Stein, die Assistentin des korrupten Chefs Cliff Vandercave (Kyle MacLachlan). Anlässlich des Jubiläums teilte Halle Berry einen Clip auf ihrer Instagramseite, in dem sie über ihre Rolle in dem Film nachdenkt und sie als „klein“, aber „wichtig“ beschrieb. Besonders für Schwarze Frauen sei die Rolle ein „großer Schritt“ gewesen.

Halle Berry: „,Die Familie Feuerstein’ war die Grundlage unserer Kultur“

In dem Video reagiert Halle Berry auf ihre eigenen Szene aus dem Film. Neben kleinen Details wie ihre damalige „hohe“ Stimme und ihrer Kurzhaarfrisur, unterstreicht die 57-Jährige vor allem die Wichtigkeit der Rolle für sie, aber auch PoCs: „[es] schien eine Kleinigkeit zu sein, aber wisst ihr ‚Die Familie Feuerstein“ war die Grundlage unserer Kultur“, erklärt sie. Sie habe direkt gewusst, dass es „ein großer Schritt nach vorne für Schwarze Menschen, insbesondere für Schwarze Frauen“ gewesen wäre. Auch wenn es sich um eine Komödie handle, die „albern, übertrieben und komisch“ ist, sei ihre „kleine Rolle in diesem großen Film“ bedeutsam gewesen. Weshalb genau, ließ sie allerdings offen.

„Die Familie Feuerstein“ – Der Film

In dem Werk aus dem Jahr 1994 geht es um die Freundschaft zwischen Fred Feuerstein (John Goodman) und Barney Geröllheimer (Rick Moranis). Beide müssen sich einem Eignungstest ihrer Firma unterziehen, den Fred mit Hilfe von Barney als Bester absolviert. Während Fred mit einer Beförderung als Manager belohnt wird, muss sich sein Kumpel mit mehreren Jobs durchkämpfen. Doch letztlich stellt sich heraus, dass die Beförderung nur ein Mittel zum Zweck vom korrupten Vorstand Cliff Vandercave und seiner Assistentin war, um ihm ein Betrug anzuhängen.

Halle Berry spielte zuletzt in dem Actionfilm „Maude v Maude“ an der Seite von Angelina Jolie. Wann und wo der Film veröffentlicht werden soll, ist noch nicht bekannt. Allerdings soll das Werk noch 2024 folgen. Auch die konkrete Handlung des Thrillers ist bislang nicht offiziell.