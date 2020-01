„24 Hours“: Georgia huldigt mit ihrer neuen Single der Berliner Partyszene

Georgia hat ihre neue Single „24 Hours“ inklusive dazugehörigem Video veröffentlicht. Der Song wurde der Sängerin zufolge von ihren Erfahrungen in der Berliner Partyszene inspiriert und fängt „die Euphorie und den Kick einer berauschenden Nacht in der Dance-Music-Hauptstadt Europas“ ein. Das Video zu „24 Hours“ entstand unter der Regie von Joseph Connor.

