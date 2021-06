300.000 Toten-Hosen-Tickets nach nur einem Tag verkauft

Jan Müller von Tocotronic trifft für seinen Podcast interessante Musiker*innen. Im Musikexpress und auf Musikexpress.de berichtet er von diesen Begegnungen. Hier die fünfte Folge, in der er sich auf die Spuren des berühmt-berüchtigten SchleimKeim-Sängers Otze begibt.

Paula Irmschler über Bo Burnham, Olivia Rodrigo, den dümmsten Rassismus, was Süßes und die ganze Wahrheit über die No Angels.

Mit der Darstellung einer gleichgeschlechtlichen Ehe und unabhängigen Frauencharakteren galt „Friends“ früher als bahnbrechend. Welche Dinge bestehen den Test der Zeit? Und was kann heutzutage als problematisch angesehen werden?

5 Tipps vom Profi: So gelingt euch ein professionelles Musikvideo

10.06.22 Köln – RheinEnergieStadion (ausverkauft) 24.06.22 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena (ausverkauft) 25.06.22 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena (ausverkauft) 02.07.22 Wien – Krieau Open Air 09.07.22 Großpösna – Störmhaler See 16.07.22 Stuttgart – Cannstatter Wasen 17.07.22 Zürich – Letzigrund 23.07.22 Freiburg – Messeplatz 20.08.22 Berlin – Flughafen Tempelhof 27.08.22 Bremen – Bürgerweide 10.09.22 Minden – Weserufer Kanzlers Weide

Offensichtlich begeistert reagierten auch die Toten Hosen selbst sowie ihr Team auf die „tolle Resonanz“ und versprachen im gleichen Zuge eine rauschende Geburtstagsparty mit ausgelassenen Shows. „Wie schön, dass Ihr Euch genauso auf uns freut wie wir uns auf Euch!“, so die Band an ihre Fangemeinde.

Der für die Toten Hosen tätige Musikverlag „JKP“ und ihr Tourveranstalter „KKT“ äußerten sich erfreut über den großen Andrang und erklärten, es sei ein „sensationeller Vorverkaufsstart für die Open-Air-Tour“ gewesen. Bereits ausverkauft sei auch die Show in Düsseldorf, der Heimatstadt von Campino und Co. Auch für das Konzert im benachbarten Köln gebe es keine Tickets mehr, heißt es.

Nachdem die Toten Hosen am vergangenen Donnerstag (10. Juni) den Vorverkauf für ihre im Sommer 2022 geplante Open-Air-Tour „Alles aus Liebe – 40 Jahre Die Toten Hosen“ starteten, verzeichneten die Musiker einen erheblichen Ansturm auf die verfügbaren Tickets. Über 300.000 Tickets seien allein innerhalb der ersten 24 Stunden verkauft worden, so die Band.

