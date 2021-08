6 Songs von Mathea, die man unbedingt kennen sollte

Die neue Streaming-Konzertreihe #SEATsoundsLIVE x Musikexpress geht in die zweite Runde — und hat am 19. August 2021 mit Mathea einen ganz besonderen Act zu Gast. Wir widmen uns an dieser Stelle fünf Songs der österreichischen Künstlerin, die man definitiv gehört haben sollte. Empfehlung der Redaktion Was man über Mathea wissen sollte

2x

Klar, ohne das Stück 2X geht gar nichts. Schließlich handelt es sich dabei um jenen Hit, mit dem Mathea 2018 nicht nur auf sich aufmerksam machte, sondern in Österreich die Spitze der Singlecharts erklomm und auch in Deutschland Bekanntheit erlangte. 2X wurde später sogar mit Platin ausgezeichnet — das kann sich für eine Debütsingle wirklich sehen lassen. Im Text behandelt Mathea eine in die Brüche gegangene Beziehung — und unterlegt das mit einem ungemein eingängigen Pop-Banger.

CHAOS (2019)

Die zwischenmenschliche Komponente steht auch im Mittelpunkt von CHAOS — allerdings behandelt die Sängerin hier keine zerbrochene Beziehung, sondern eine, die sich möglicherweise erst anbahnt. „Chaos, Chaos, weil ich nicht weiß / Was du für mich bist, ein / Freund oder kann da mehr sein? / Alles in mir Chaos, Chaos weil ich nicht weiß / Was du für mich bist, ein Freund oder kann da mehr sein?“, singt sie in dem Stück etwa. Zu finden ist dieser, genau wie 2X, auf ihrem ersten Longplayer M.

ALLES GUTE (2019)

Mit ALLES GUTE legte Mathea 2019 einen grandiosen, modernen Pop-Song vor, dessen Produktion es locker mit internationalen Kolleg*innen aufnehmen kann. Sehenswert ist auch das stylische, zu einem guten Teil in zartes Rosa getauchtes Musikvideo.

TUT MIR NICHT LEID (2019)

Die Salzburgerin behandelt in ihren Songs die gesamte Palette an zwischenmenschlichen Beziehungen — da sind Trennungen natürlich ein wichtiger Teil davon. In TUT MIR NICHT LEID wird sie drastisch: „Das hast du jetzt davon / Du sammelst deine Scherben vom Beton / Will nie mehr mit dir reden, streich dich aus mei’m Leben / Auch wenn du tausend Tränen für mich weinst / Tut mir nicht leid“, heißt es im dem Stück, das 2019 als Single veröffentlicht wurde.

HIGH WAIST (2020)

2020 begeisterte Mathea mit dem perfekten Gute-Laune-Song. HIGH WAIST klingt atmosphärisch, sommerlich — und hat einen R&B-Pop-Flair, der Großes für Matheas zweites Album verspricht. „Lipgloss und ’n Zehner in der High Waist / Reicht mir, solange du dabei bist / Fenster auf, Arm raus, weil es heiß ist / Flimmern in der Luft und die Zeit steht“, heißt es in den Lyrics — und später:„Ich steige ein, egal wo du mich hinbringst/ Seh‘, wie alles hinter uns verschwindet / Holst uns bei der Tanke was zu trinken / Ich brauch‘ nicht viel, egal wo’s hingeht“.

KEIN TUTU (2020)

Ebenfalls 2020 veröffentlichte Mathea den Song KEIN TUTU — eine wunderschöne, introspektive Elektro-Ballade, die sich mit Vergangenheit, Gegenwart und Einsamkeit beschäftigt. „Jetzt fang‘ ich von vorne an, lern‘ wieder zu gehen

Ich werd‘ wieder laufen dann, irgendwann / Ich tanz‘ im Gedanken schon Pas de bourrée /bIch dreh‘ Pirouetten und steh‘ im Plié / Am Boden angekommen, muss ich verstehen / Gibt kein Tutu für mich, ich lern‘ grad erst zu gehen“, singt Mathea darin. Ob sie den Song am 19. August wohl live performen wird?



Mathea live bei #SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS

Mathea spielt am 19. August 2021 im Rahmen von #SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS ein exklusives Livestream-Konzert — und beantwortet im Livechat Fragen von Fans. Zu sehen gibt es die Show auf der YouTube-Seite der Konzertreihe.

#SEATSOUNDSLIVE X MUSIKEXPRESS

Die neue Streaming-Reihe #SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS bringt sommerliches Konzertfeeling ins Wohnzimmer. Bei #SEATsoundsLIVE x MUSIKEXPRESS spielen Künstler*innen ganz besondere und intime Shows — im Tonstudio oder anderen persönlichen, ungewöhnlichen und speziellen Orten. Neben Performances haben Fans auch die Möglichkeit, den Musiker*innen in einem Livechat Fragen zu stellen. Alle vergangenen Konzerte kann man noch einmal auf dem YouTube-Channel von #SEATsoundsLIVE erleben. Mehr Informationen finden sich auf Musikexpress.de/seatsoundslive.