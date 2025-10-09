50 Jahre A NIGHT AT THE OPERA: Das Meisterwerk, das Queen unsterblich machte

Queen

Queen  |  A NIGHT AT THE OPERA ist das Werk, das Queen unsterblich machte

Die ganze Geschichte hinter ihrem bombastischsten Album, dem Jahrhundert-Hit „Bohemian Rhapsody“ und Alles zu den neuen Enthüllungen von Freddie Mercurys angeblicher Tochter

Es gibt Alben, die Karrieren krönen – und es gibt solche, die Karrieren erst möglich machen. A NIGHT AT THE OPERA, am 21. November 1975 erschienen, gehört zur zweiten Kategorie.

Von der Krise zur Krone

Queen standen 1975 am Abgrund: zermürbt von einem Knebelvertrag, beinahe pleite, von der Presse verspottet. Und doch entschieden sich vier Musiker, alles auf eine Karte zu setzen. Heraus kam nicht nur die teuerste Platte ihrer Zeit, sondern ein künstlerisches Manifest, das Rock, Oper, Kabarett, Vaudeville und Stadionhymnen auf nie dagewesene Weise zusammenführte – und Queen endgültig in den Olymp katapultierte.

Wie Freddie Mercury 1985 Schall sichtbar gemacht hat
Freddie Mercurys „Tochter“: Gibt es die Tagebücher wirklich?
FAQ zu Freddie Mercurys Tochter: Erbe, Beweise und Unterhalt

Die Magie von „Bohemian Rhapsody“

Im Zentrum dieser Explosion: „Bohemian Rhapsody“. Ein knapp sechsminütiges Ungetüm, ohne Refrain, voller abrupter Stilwechsel und Opernfiguren – von der Plattenfirma als unspielbar abgelehnt, heimlich ins Radioprogramm geschmuggelt, vom Publikum sofort geliebt. Es wurde Queens erste Nummer eins, das meistgestreamte Stück des 20. Jahrhunderts – und ein Song, der bis heute Kopf und Herz gleichermaßen erobert. Doch was bedeutet er eigentlich? Coming-out in Metaphern? Eine Abrechnung mit Rassismus? Oder schlichtes Sprachspiel? Freddie Mercury nahm das Geheimnis mit ins Grab – und vielleicht liegt genau darin der Zauber der Mini-Oper. It’s a kind of magic.

Geheime Tochter und Theater: Queen bleiben Legende

Auch abseits der Musik lebt die Faszination Queen fort: In einer neuen kontroversen Biografie meldet sich Freddie Mercurys angebliche Tochter zu Wort. In ihrem Buch „Love, Freddie“ zeichnet Autorin Lesley-Ann Jones anhand von E-Mails, Briefen und Tagebucheinträgen die Geschichte einer Frau nach, die nur unter „B“ firmiert und 1976 als Resultat einer Affäre Mercurys mit der Frau eines seiner besten Freunde zur Welt gekommen sein soll. Was ist dran an den Behauptungen?

Auch im Theater melden sich Queen zurück: Am 17. Oktober kehrt Ben Eltons enorm erfolgreiches Musical „We Will Rock You“ nach Stuttgart zurück. Im Interview erzählt der Regisseur, warum die Show nach über 20 Jahren immer noch wächst, wie er die Kritik an Queen und am Musical sieht – und was es heißt, wenn eine Zukunftssatire plötzlich von der Realität eingeholt wird.

Jetzt bestellen: Im neuen MUSIKEXPRESS lest ihr alles, was man gerade zu Queen wissen muss. Ab 10. Oktober am Kiosk – magnifico!

