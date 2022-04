6ix9ine wurde bei einem Auftritt geschlagen

Foto: Getty Images for Power 105.1, Bennett Raglin. All rights reserved.

Der US-Rapper 6ix9ine wurde bei einem Konzert in einem Club in Miami von einem Besucher angegriffen. Ein Video zeigt wie sich 6ix9ine, von Bodyduards umgeben, einen Weg durch die Menschenmenge im Club bahnt. Auf einmal holt ein Besucher in seiner Nähe aus und schlägt mit ziemlicher Wucht zu. Anscheinend ist der Täter im anschließenden Chaos entkommen.

6ix9ine zeigte sich von dem Angriff unbeeindruckt, er soll später am Abend noch Autogramme vor dem Club gegeben haben. Er äußerte sich außerdem wie folgt zu dem Vorfall: „Er [der Angreifer] hat mich an meiner Schulter, direkt an meinem Nacken getroffen. Er hat auch die Schulter von meinem Bodyguard getroffen. Ich kannte den Typen nicht. Es gab keine vorige Auseinandersetzung.“

#EXCLUSIVE: Apparently this club-goer wasn’t a fan of Tekashi’s music, snitching, or maybe even his hair … https://t.co/8It6ydClHc pic.twitter.com/NRPEblrYYM — TMZ (@TMZ) April 28, 2022

6ix9ine im Visier seiner alten Straßengang?

Seitdem 6ix9ine in Folge eines bewaffneten Raubüberfalls gegen seine frühere Gang ausgesagt hat, gibt es Gerüchte, dass sich die von ihm an die Polizei Verratenen nach Rache sehnen. 6ix9ine wurde für die Tat zu zwei Jahren verurteilt, inzwischen ist der Rapper aber wieder auf freiem Fuß. Allerdings stehen immer noch Forderungen in Millionenhöhe gegen den 25-Jährigen aus. Er selbst behauptet, komplett pleite zu sein. Ein Video, in dem er mit riesigen Mengen Bargeld prahlt, scheint dazu aber nicht so wirklich zu passen. Der Rapper erklärte kürzlich, es hätte sich bei den Scheinen, wie bei Videodrehs nicht unüblich, um Fake-Geld gehandelt.

6ix9ine gilt als einer der kontroversesten und unbeliebtesten Rappers Amerikas. Zu seinem schlechten Image haben auch Vorwürfe von sexueller und häuslicher Gewalt beigetragen. Unter anderem wird ihm vorgeworfen, in der Vergangenheit Sex mit einer Dreizehnjährigen gehabt und ein Video davon ins Internet gestellt zu haben. Der Rapper selbst behauptet, dass er zum Zeitpunkt des Geschlechtsverkehrs ebenfalls minderjährig gewesen sei. Außerdem kam 6ix9ine nicht nur bei dem Raubüberfall mit der Polizei in Berührung. Er wurde in der Vergangenheit auch dafür verhaftet, einen 16-Jährigen gewürgt zu haben und ein weiteres Mal, weil er einen Polizisten angegriffen haben soll.