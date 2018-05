Der israelische Musiker Abi Ofarim ist tot

Die 90er sind wieder da: Die Kellys feiern ein großes Comeback mit Album und Europatournee, Take That sind erfolgreicher denn je. Worlds Apart aber treten in einem Schnitzelhaus am Rande Berlins auf: Ein Abend mit den Überbleibseln der britischen Boyband und ihren Hardcore-Fans. Gruppenkuscheln und Gänsekeule inklusive.

Nathan Moore schenkt sich Champagner nach. An einem dunklen und nasskalten Samstagabend im November sitzt der Bandälteste mit World Aparts einstigem Nesthäkchen Cal Cooper in einer kleinen Holzhütte, die man nur durch die Küche und den Innenhof der „Tiroler Bauernstuben“ erreicht. Vorne wird gerade 50 Frauen zwischen 8 und 71 Jahren ein Drei-Gänge-Menü serviert, hinten riecht es nach Lachs, Bratensoße und Männerparfüm. „Was wir nachher tun, wird sehr intim. Falls Du bleibst, wirst Du es erleben. Wir sitzen bei den girls, reden, singen und tanzen mit ihnen“, sagt der 52-Jährige. Dann geht er pinkeln, zieht ein weißes Hemd und ein…