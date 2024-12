„Achtsam Morden“: Zweite Staffel mit Tom Schilling bestätigt

Selbstoptimierung liegt voll im Trend – „Achtsam Morden“ zeigt bald ein weiteres Mal die düsteren Seiten.

Tief einatmen, ausatmen – und dann den Leichnam feinsäuberlich mit der Stichsäge zerstückeln. Währenddessen natürlich nie vergessen, das Chi durch den Körper fließen zu lassen: Von diesen psychohygienischen Tötungsdelikten gibt es bald schon mehr, denn die Netflix-Serie „Achtsam Morden“ bekommt eine zweite Staffel.

Erfolgreicher Moralspagat

Die makabere Comedy-Crime-Serie geht in eine neue Runde. Nach dem Erfolg der ersten Season auch kein Wunder: Die schwarzhumorige Produktion, basierend auf der gleichnamigen Bestseller-Reihe von Karsten Dusse, erreichte in 66 Ländern die Netflix-Wochen-Top-10. Schon die Buchvorlage erregte viel Resonanz. So wurde der erste Roman schon in 26 Sprachen übersetzt – die deutsche Ausgabe verkaufte sich anderthalb Millionen Mal.

Im kommenden Jahr sollen die Dreharbeiten zur Fortsetzung starten und für Nachschub der ausgewogenen Work-Death-Balance von Björn Diemel (Tom Schilling) sorgen. In den ersten Episoden kämpft der überlastete Rechtsanwalt und Familienvater damit, seine Ehe zu retten – und beginnt ein Achtsamkeitstraining bei Mindset-Guru Joshka Breitner (Peter Jordan).

Schnell stellt der anfangs noch skeptische Workaholic fest: Die erlernten Techniken eignen sich auch prima für gewisse andere, blutigere Aktivitäten – und Björn Diemel sucht sich Mafia-Boss Dragan Sergowicz als erstes Versuchskaninchen aus.

Die bekannten Gesichter wieder mit von der Partie

Für das Skript der zweiten Staffel ist wieder Doron Wisotzky verantwortlich, auch Jan Ehlert ist erneut Teil des Produzent:innen-Teams. Neben Schilling und Jordan sind auch die Schauspieler:innen Emily Cox, Britta Hammelstein und Murathan Muslu wieder mit dabei. Im ME-Video-Interview verriet uns der Hauptdarsteller bereits Details über die Arbeit am Set von „Achtsam Morden“, seine Meinung zum Autor der Buchvorlage und ob er selbst etwas mit Meditationsübungen anfangen kann.