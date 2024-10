Tom Schilling im Interview zu „Achtsam Morden“: True Crime für ein breites Publikum

Der Schauspieler hat mit uns über seine Rolle in der heute (31. Oktober) erscheinenden Netflix-Serie gesprochen.

Was Björn Diemel in „Achtsam Morden“ eigentlich möchte, sind „Zeit-Inseln“ mit seiner Tochter Emily. Doch ein Gangsterboss-Mandant erschwert dem Anwalt diesen Wunsch. Über die makabere, aber unterhaltsame Geschichte einer Figur, die mithilfe von Achtsamkeitstechniken ihre kriminellen Machenschaften kaschieren will, haben wir uns mit Tom Schilling unterhalten.

Der Hauptdarsteller der neuen Netflix-Serie „Achtsam Morden“ (Start: 31.10.) verriet außerdem Details über die Arbeit am Set, seine Meinung zum Autor der Buchvorlage und ob er selbst etwas mit Meditationsübungen anfangen kann.

Tom Schilling im Videointerview zu „Achtsam Morden“: