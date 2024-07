Adele besucht Bühne in München: „Es ist verdammt aufregend“

Adele stattet ihrer Münchener Megabühne vorab einen Besuch ab – und zeigt sich begeistert.

Ab dem 2. August 2024 ist München Adele-Stadt: Der britische Superstar gastiert für eine Reihe von zehn Konzerten in der bayerischen Hauptstadt. Dafür hat man ihr ein eigenes Pop-up-Stadion errichtet. Genau dieses besuchte Adele nun wenige Wochen vor dem Start ihrer München-Residency.

Auf ihren sozialen Netzwerken veröffentlichte die Musikerin einige Bilder ihrer Visite – und kommentiert dies mit den Worten „It’s all a bit bloody exciting“, auf Deutsch: Es ist alles ziemlich aufregend.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Adele bekommt imposantes Pop-up-Stadion

Wie das Stadion aussehen wird, zeigte bereits eine Pressemitteilung, die die Veranstalter im Februar dieses Jahres versendet hatten. Demnach gibt es einen sehr langen Steg, auf dem Adele fast bis in die Mitte der Arena laufen kann, mit einer kleinen Rundbühne an deren Ende. Bogenförmig lässt sich außerdem die Hauptbühne über zwei Stege erreichen. Der Name „Adele“ ziert in Leuchtbuchtstaben die Außenwände des Baus. Von oben sieht das Pop-Up-Stadion aus wie eine Uhr mit einem statt zwei Zeiger.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Veranstalter hatte damals angegeben, dass rund 800.000 Zuschauer die 33-Jährige bei ihren Open-Air-Auftritten sehen, werden, mindestens dreimal so viele Fans sollen indes in die Röhre schauen. Bislang sind im Vorverkauf allerdings noch Resttickets erhältlich.

Das sind die Adele-Termine 2024 in München:

Freitag, 2. August

Samstag, 3. August

Freitag, 9. August

Samstag,10. August

Mittwoch, 14. August

Freitag, 16. August

Freitag, 23. August

Samstag, 24. August

Freitag, 30. August

Samstag, 31. August

Sollten die Shows in München denen ihrer Las-Vegas-Residency „Weekends with Adele“ ähneln, dürfen Fans auf einen hitreichen Abend hoffen, wie ein Blick auf die Setlist der US-Shows zeigt.

Setlist „Weekends with Adele“:

Hello

(with „To Be Loved“ piano intro)

Easy on Me

Turning Tables

Take It All

I Drink Wine

Water Under the Bridge

Send My Love (to Your New Lover)

Oh My God

One and Only

Don’t You Remember

Rumour Has It

Skyfall

Hometown Glory

Love in the Dark

Cry Your Heart Out

Set Fire to the Rain

When We Were Young

Hold On

Someone Like You

Rolling in the Deep

Love Is a Game