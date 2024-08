Adele: Setlist, Fotos und Videos vom Konzert-Auftakt in München

Adele begeisterte bei ihrem ersten von zehn Auftritten in München mit großen Hits und Orchestereinlage.

Am 2. August war es endlich soweit: Der britische Pop-Superstar Adele spielte das erste von zehn Konzerten ihrer München-Residency. In dem eigens errichteten Pop-up-Stadion (samt Adele-World) gab die Musikerin bei ihrer Eröffnungsshow zwanzig Songs zum Besten – die großen Hits durften natürlich nicht fehlen.

So ganz rund lief der Einlass zunächst nicht. Wie mehrere Medien, darunter „Focus online“ berichteten, gab es beim Ticketing „ein kleines Problem“, weswegen sich nicht nur der Einlass, sondern auch die Show verzögerte. Eigentlich wäre der Beginn auf 19:30 Uhr angesetzt gewesen, tatsächlich betrat Adele erst gegen 20:15 Uhr die Bühne.

Vor ausverkauftem Stadion gab es dann etliche Schmankerl: etwa die beiden Stücke „Hometown Glory“ und „Love in the Dark“, die Adele mit Orchester performte – oder eine Coverversion des Bob-Dylan-Stücks „Make You Feel My Love“. Den Abend eröffnete das Stück „Hello“, gefolgt von „Rumour Has It“. Das große Finale bildeten die Stücke „When We Were Young“ sowie die Mega-Hits „Someone Like You“ und „Rolling in the Deep“. Danach gab es Konfettiregen und Feuerwerke. Zwischendurch verschenkte Adele per T-Shirt-Kanone Shirts an das Publikum.

Adele in München: Die Albumstatistik

Am stärksten vertreten waren beim ersten München-Konzert die Alben „21“ und „25“ mit jeweils sechs Stücken, gefolgt von dem Album „30“ mit vier Titeln. Dazu gab es den Titelsong des Soundtracks „Skyfall: Original Motion Picture Soundtrack“ sowie das bereits genannte Bob-Dylan-Cover.

Adele: Fotos und Videos vom Konzert in München Natürlich kursieren in den sozialen Netzwerken bereits etliche Fotos und Videos des Abends. An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Adele in München: Die Setlist vom 2. August 2024

Hello

Rumour Has It

I Drink Wine

Water Under the Bridge

Easy on Me

One and Only

I’ll Be Waiting

Oh My God

Send My Love (to Your New Lover)

Hometown Glory (mit Orchester)

Love in the Dark (mit Orchester)

Make You Feel My Love (Bob Dylan Cover)

Chasing Pavements

All I Ask

Skyfall (mit Orchester)

Set Fire to the Rain (mit Orchester)

All Night Parking (Interlude) (vom Tape)

Hold On

When We Were Young

Someone Like You

Rolling in the Deep

Adele: Weitere Shows

Neunmal steht Adele nun noch auf der Münchener Mega-Bühne – und zwar am 3., 9., 10., 14., 16., 23., 24., 30. und 31. August 2024.