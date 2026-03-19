Afroman lacht zuletzt: Rapper schlägt Polizei vor Gericht in Ohio

Ein Razzia-Video mit drei Millionen Klicks, eine Klage über vier Millionen Dollar – und Afroman jubelt vor dem Gerichtsgebäude. Wie der Rapper die Ohio-Polizei besiegte.

Wenn US-amerikanische Rapper vor Gericht stehen, geht es oft um Straftaten und Skandale. Beim Rapper Afroman lag nun jedoch ein anderer Fall vor. Am Mittwoch, dem 18. März 2026, konnte er einen Prozess gegen die Polizei von Ohio gewinnen. Gegenstand des Verfahrens war ein Video, das der Musiker auf YouTube veröffentlicht hatte.

Verleumdungsklage wegen Razzia-Video

Bei dem Prozess, den Afroman gegen sieben Hilfsheriffs gewinnen konnte, ging es um eine Verleumdungsklage, die ein Musikvideo des Künstlers in den Mittelpunkt rückte. In diesem verwendete er Aufnahmen seiner Überwachungskamera, die während einer Razzia im Jahr 2022 in seinem Haus entstanden waren. Er nutzte das Material, um sich über die Beamt:innen lustig zu machen.

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Das Video wurde auf YouTube mehr als drei Millionen Mal angesehen. Die Polizist:innen gaben an, wegen der Veröffentlichung öffentlich belästigt worden zu sein. In der Folge forderten die Beamten aus Adams County gemeinsam Schadensersatz in Höhe von vier Millionen US-Dollar. Das Gericht entschied allerdings zugunsten von Afroman, bürgerlich Joseph Foreman. Dieser war nach dem gewonnenen Prozess jubelnd vor dem Gerichtsgebäude zu sehen. Fröhlich verkündete er: „Wir haben es geschafft, Amerika! Ja, wir haben es geschafft! Meinungsfreiheit! Genau so! Genau so!“

In dem Video waren die bewaffneten Polizist:innen zu sehen, die das Haus des Rappers stürmten und dessen Anzugstasche sowie Schuhe durchsuchten. Zudem sahen sie gierig auf einen auf dem Tisch stehenden Kuchen – daher der Song-Titel „Lemon Pound Cake“.

„Polizisten sollten nicht stehlen“

Bei der Razzia sollen 400 US-Dollar verschwunden sein. Als Reaktion darauf veröffentlichte der 51-Jährige weitere Diss-Tracks, in denen er die Beamten als „korrupte Polizisten“ bezeichnete. Weiter hieß es, Polizist:innen sollten nicht von Zivilist:innen stehlen. Bei der Sache handle es sich um einen „Skandal“. Vor Gericht erschien der Musiker in einem Anzug in den Farben der US-Flagge und berief sich auf die Meinungsfreiheit.

Sexismus-Vorwurf gegen Afroman

Eine Polizistin warf dem „Because I Got High“-Interpreten Sexismus vor. Der Rapper habe ein abwertendes Musikvideo erstellt, das ihr Geschlecht und ihre Sexualität in Frage stelle. Ein weiterer Polizist gab an, sein Kind sei aufgrund des Videos in der Schule schikaniert worden.

Der damalige Durchsuchungsbeschluss wurde im Jahr 2022 im Zuge von Ermittlungen wegen Entführung und Drogenbesitz erlassen. Es kam allerdings zu keiner Anklage.