Neue Alben, die 2026 erscheinen oder schon erschienen sind

Damit niemand den Überblick verliert: Hier findet Ihr unsere (keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebenden) Listen der 2026 kommenden Musikalben, von deren Veröffentlichung wir schon wissen. Dazu für uns relevante Alben, die bereits erschienen sind.

Musik ist unser Job und Euer Hobby – sonst würdet Ihr Euch kaum für die folgende Liste hier interessieren, behaupten wir mal. Deren Inhalt ist selbsterklärend: Weil auch 2026 wieder so viele gute, schlechte oder egale Alben erscheinen werden oder bereits erschienen sind, versuchen wir uns an einem Überblick. Der erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, umfasst aber hoffentlich mindestens das, was wir für ME-Leserinnen und -Leser als interessant/relevant genug erachten.

Und damit Vorhang auf für die neuen Alben 2026:

P.S.: Zum Glück ordnen wir zum jeweiligen Jahresende ja auch in schöner Tradition den VÖ-Wust – seht hier zum Beispiel unsere Liste mit den 50 besten Platten des Jahres 2025.

Auch in den vergangenen Jahren kamen jede Menge neue Alben und Reissues heraus. Eine Jahresübersicht der vergangenen Veröffentlichungen findet Ihr hier für 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 2016 und 2015.