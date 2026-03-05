Neue Alben, die im März 2026 erscheinen
Damit niemand den Überblick verliert: Hier findet Ihr eine (keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebende) Liste der im März 2026 veröffentlichten Musikalben.
Musik ist unser Job und Euer Hobby – sonst würdet Ihr Euch kaum für die folgende Liste hier interessieren, behaupten wir mal. Deren Inhalt ist selbsterklärend: Weil jeden Monat aufs Neue gute, schlechte oder egale Alben erscheinen, versuchen wir uns an einem Überblick. Der erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, umfasst aber hoffentlich mindestens das, was wir für ME-Leserinnen und -Leser als interessant/relevant genug erachten. Und damit Vorhang auf für die neuen Alben im März 2026 – die Neuerscheinungen im chronologischen Überblick ihrer VÖ-Termine.
Neue Alben im März 2026:
- Katherine Priddy – THESE FRIGHTENING MACHINES (4. März 2026)
- Charlie Puth – WHATEVER’S CLEVER! (6. März 2026)
- Robert Calvert – CAPTAIN LOCKHEED AND THE STARFIGHTERS (6. März 2026)
- V.A. – HELP(2) (6. März 2026)
- Hater – MOSQUITO (6. März 2026)
- Christin Nichols – CHRISTIN NICHOLS (6. März 2026)
- Squeeze – TRIXIES (6. März 2026)
- The Scythe – STRICTLY 4 THE SCYTHE (6. März 2026)
- Shabaka – OF THE EARTH (6. März 2026)
- Waterbaby – MEMORY BE A BLADE (6. März 2026)
- Praed – AL WAHEM (6. März 2026)
- Flying Lotus – BIG MAMA EP (6. März 2026)
- Das Pack – DAS WEISE ALBUM (6. März 2026)
- Shatten – GEGENWART (6. März 2026)
- Souad Massi – ZAGATE (6. März 2026)
- Fortuna Ehrenfeld – LIVE AT THE HOLLYWOOD BOWL (6. März 2026)
- Charlotte Sands – SATELLITE (6. März 2026)
- Bonnie „Prince“ Billy – WE ARE TOGETHER AGAIN (6. März 2026)
- Modeselektor – CLASSICS VOL. 1 (6. März 2026)
- Harry Styles – KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. (6. März 2026)
- Nina Simone – THE COLPIX RECORDINGS (6. März 2026)
- Joshue Idehen – I KNOW YOU’RE HURTING, EVERYONE IS HURTING, EVERYONE IS TRYING, YOU HAVE GOT TO TRY (6. März 2026)
- Art School Girlfriend – LEAN IN (13. März 2026)
- The Sophs – GOLDSTAR (13. März 2026)
- Laurel Halo – OST MIDNIGHT ZONE (13. März 2026)
- Tinariwen – HOGGAR (13. März 2026)
- Michel Houellebecq & Frédéric Lo – SOUVENEZ-VOUS DE L’HOMME (13. März 2026)
- The Toten Crackhuren im Kofferraum – LOVE, HATE & ENGELENERGIE (13. März 2026)
- Katja Krasavice – BUNDESKANZLERIN (13. März 2026)
- Talking Heads – TENTATIVE DECISION: DEMONS & LVE (13. März 2026)
- Brigitte Calls Me Baby – IRREVERSIBLE (13. März 2026)
- Engin – SAG MIR ALMANYA (13. März 2026)
- Kim Wilde – CLOSE (13. März 2026)
- Kim Gordon – PLAY ME (13. März 2026)
- The Notwist – NEWS FROM PLANET ZOMBIE (13. März 2026)
- The TCHIK – LOVE, HATE & ENGELENERGIE (13. März 2026)
- Unheilig – LIEBE GLAUBE MONSTER (13. März 2026)
- Shy One – MALI (13. März 2026)
- Ca7riel & Paco Amoroso – FRE SPIRITS (13. März 2026)
- Gorillaz – THE MOUNTAIN (20. März 2026)
- Avalon Emerson – WRITTEN INTO CHANGES (20. März 2026)
- Nubiyan Twist – CHASING SHADOWS (20. März 2026)
- Ladytron – PARADISES (20. März 2026)
- The Four Horsemen – NOBODY SAID IT WAS EASY (20. März 2026)
- BTS – ARIRANG (20. März 2026)
- More Eaze – SENTENCE STRUCTURE IN THE COUNTRY (20. März 2026)
- Fluppe – BEEST (20. März 2026)
- Kasi & Antonius – KIDS (20. März 2026)
- Zappa/Beefheart – BONGO FURY 50TH ANNIVERSARY (20. März 2026)
- Marteria – ZUM GLÜCK IN DIE ZUKUNFT III (20. März 2026)
- Haircut 100 – BOXING THE COMPASS (20. März 2026)
- Voodoo Jürgens – GSCHNAS (20. März 2026)
- Phew & Danielle De Picciotto – PAPER MASKS (20. März 2026)
- Grim104 – NO COUNTRY FOR OLD GRIM (27. März 2026)
- The Fall – FALL HEADS ROLL (27. März 2026)
- José González – AGAINST THE DYING OF THE LIGHT (27. März 2026)
- Johanna Borchert & Miles Perkin – THE MATCH (27. März 2026)
- Fleas– HONORA (27. März 2026)
- Fcukers – Ö (27. März 2026)
- GENA – THE PLEASURE IS YOURS (27. März 2026)
- Nene H – SECOND SKIN (27. März 2026)
- Memorials – ALL CHORDS BRING NOT RAIN (27. März 2026)
- Kiil – SUNNY, EYES CLOSED (27. März 2026)
- LuxJury – GIVING UP (27. März 2026)
- Tjark – AUCH WENN’S UNS MORGEN NICHT MEHR GIBT (27. März 2026)
- The New Pornographers – THE FORMER SITE OF (27. März 2026)
- Robyn – SEXISTENTIAL (27. März 2026)
- Nina Hagen – HIGHWAY TO HEAVEN (27. März 2026)
- Spencer Cullum – SPENCER CULLUM’S COIN COLLECTION 3 (27. März 2026)
- Paula Carolina – WILD (27. März 2026)
- Snail Mail – RICOCHET (27. März 2026)
- Tori Amos – STRANGE LITTEL GIRLS (27. März 2026)
- Courtney Barnett – CREATURE OF HABIT (27. März 2026)
- The Twilight Sad – THE LONG GOODBYE (27. März 2026)
- Butler, Blake & Grant – BUTLER, BLAKE & GRANT (27. März 2026)
- Adrian Belew – THE ATLANTIC YEARS 1989-1992 (27. März 2026)
