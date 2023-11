Air werden MOON SAFARI live in Berlin spielen

Am 02. März 2024 bringen die Franzosen ihr Debütalbum im Theater des Westens live auf die Bühne.

Im Frühjahr kommen die Franzosen von Air für eine Show nach Berlin. Im Theater des Westens werden sie am 02. März 2024 auftreten. Der Plan: Das Duo spielt sein Erstlingswerk MOON SAFARI in Gänze.

Einlass ist ab 19.30 und Beginn ab 20.30 Uhr geplant. Tickets gibt es ab dem 17. November um 10 Uhr hier.

Nicolas Godin und Jean-Benoît Dunckel wollen mit diesem besonderen Konzert ihr Debüt ehren, das im Jahr 1998 herauskam und ihnen direkt einen ordentlichen Karriereschub erlaubte.

Mehr zum Werk: Drei Jahre lang tüftelte die Band aus Versailles an ihrem Debütalbum, das als Lohn für diese Mühen sofort zum Klassiker avancierte. Während Daft Punk zeitgleich den Dancefloor robotisieren, eröffnen Air die Lounge- und Chill-out-Zone für all jene, die genug von Techno haben. Ursprünglich an klassischen Instrumenten wie Klavier und Gitarre geschult, kreierten Dunckel und Godin den unverwechselbaren, so nostalgischen wie futuristischen Sound von MOON SAFARI auf Analog-Geräten wie Moog und Korg MS-20. Atmosphäre ist alles: Sanft und doch suggestiv schweben die Tracks auf weichen Synthiewolken, akzentuiert von geheimnisvollen Samples, Akustikgitarren, gedämpften Bläsern und der Stimme von Gastsängerin Beth Hirsch, die auf „All I Need“ und „You Make It Easy“ zu hören ist. Die großen Hits des Albums – „Sexy Boy“ und „Kelly Watch The Stars“ – sind erstaunlich gut gealtert: Klassiker halt.