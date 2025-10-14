Die Sterne kündigen mehr Konzerte für 2026 an – ME präsentiert

Frank Spilker (Die Sterne): „Liebe und Hass sind immer noch die stärksten Motivationen, um den Stift in die Hand zu nehmen“

Von März bis April geht es 2026 on the road. Hier alle Infos zu Tourplan, Tickets und Veröffentlichungen.

Da ist schon eine Menge im Kalender für 2026: Die Sterne haben gerade für den 9. Januar ihre neue Platte WENN ES LIEBE IST angekündigt – und jetzt folgen schon die umfangreichen Tourpläne für das nächste Frühjahr.

Der Start ihrer langen 2026er Konzertreihe ist in Hannover, am 20. März. Darauf folgen 14 weitere Gigs, bevor das Tourneefinale in Potsdam am 24. April mitsamt Filmorchester Babelsberg angegangen wird. Alle Shows werden von MUSIKEXPRESS präsentiert. Hier die gesamten Termine plus Venues in der Übersicht:

Die Sterne live 2026: Konzerte im Überblick

20.03.2026 Hannover, Béi Chéz Heinz

21.03.2026 Dortmund, Junkyard

22.03.2026 Köln, Bürgerhaus Stollwerk

24.03.2026 Mainz, KUZ

25.03.2026 Heidelberg, Karlstorbahnhof

26.03.2026 CH-Zürich, Bogen F

27.03.2026 Stuttgart, ClubCANN

28.03.2026 A-Rankweil, Altes Kino

29.03.2026 A-Salzburg, Rockhouse

30.03.2026 A-Wien, Porgy & Bess

01.04.2026 München, Strom

02.04.2026 Leipzig, Conne Island

03.04.2026 Bremen, Lagerhaus

04.04.2026 Flensburg, Volksbad

05.04.2026 Hamburg, Uebel & Gefährlich

24.04.2026 Potsdam, Nikolaisaal w/ Filmorchester Babelsberg

So kommt ihr an Tickets für die Auftritte

Mehr Infos zu den Shows findet ihr unter anderem hier zum Nachlesen. Für den Gig in Potsdam mit dem Filmorchester Babelsberg können bereits hier Tickets geshoppt werden – je nach Sitzplatz können hier Karten von 24 Euro bis 54 Euro erworben werden. Auch sonst sind Tickets schon im Vorverkauf erhältlich. Im Schnitt kostet der Eintritt um die 30 Euro.

WENN ES LIEBE IST: Was es zum neuen Album zu wissen gibt

Zwei Songs von WENN ES LIEBE IST sind bereits veröffentlicht. Zum einen „Ich nehme das Amt nicht an“ und zum anderen der Titeltrack der neuen LP. Hier reinhören:

Zum neuen Album heißt es in der Pressemitteilung, sie würde „vertraute Indiepop-Momente im typischen Sterne-Sound, aber auch unerwartete Neuerfindungen“ liefern. Und weiter: „Neben deutschen Texten gibt es englischsprachige Songs, Post-Punk-Einflüsse, und auf zwei Stücken übernimmt Dyan Valdés den Leadgesang.“

Hier die Tracklist von WENN ES LIEBE IST: