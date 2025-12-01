Auf diese Konzerte 2026 können wir uns in Deutschland freuen
Welche Acts kommen eigentlich im kommenden Jahr auf Tour? Hier die Kalenderübersicht einiger Highlights.
Noch Geschenkideen gefällig? Dann verschenkt doch Konzertkarten zu Weihnachten! Ein paar Gig-Highlights für 2026 haben wir hier für euch zusammengetragen.
Raye
Wann: 24.01. Berlin (Uber Arena), 10.02. Köln (Lanxess Arena)
Warum wichtig: Die britische Singer-Songwriterin ist für ihre komplette Offenheit bei ihren Performances bekannt. Aber das kann man sich ruhig mal selbst erleben.
Ticketpreise: Für Berlin scheinen die Karten schon allesamt weg zu sein, für Köln gibt es nur noch Special-Tickets ab 152 Euro.
Deftones
Wann: Anfang Februar 2026 – u.a. 01.02. Hamburg, 03.02. München, 06.02. Berlin, 07.02. Dortmund, 09.02. Stuttgart. Außerdem: Open-Air am 18.08.2026 in Berlin (Wuhlheide).
Warum wichtig: Die Alternative-Metal-Band kehrt nach rund neun Jahren mit einer Deutschland-Tour zurück. Fans bekommen neue Songs vom Album PRIVATE MUSIC und Klassiker wie „7 Words“ oder „My Own Summer (Shove It)“ live auf die Ohren.
Ticketpreise: Offizielle Preise variieren je nach Stadt und Kategorie. Karten können aber ab 70 Euro ergattert werden.
Florence + The Machine
Wann: 26.02. Köln (Lanxess Arena), 04.03. München (Olympiahalle), 09.03. Berlin (Uber Arena)
Warum wichtig: Florence Welch kommt mit der LP DANCE FEVER auf Tour und wird sich wie für sie typisch auf der Bühne nicht in Zurückhaltung üben.
Ticketpreise: Die Karten sind bereits allesamt weg – Restkarten über offizielle Ticketbörsen.
Big Thief
Wann: 13.04. Berlin (Columbiahalle), 14.04. Köln (E-Werk), 15.04. München (TonHalle), 16.06. Hamburg (Grosse Freiheit 36).
Warum wichtig: Die US-Indie-Folk-Band um Sängerin Adrianne Lenker nimmt live so heftig mit, dass es noch lange, lange nachhallt. Das ist keine Sache für schwache Nerven.
Ticketpreise: Für rund 55 Euro könnt ihr dabei sein.
Tame Impala
Wann: 16.04. München (Olympiahalle), 23.04. Hamburg (Barclays Arena), 29.04. Berlin (Uber Arena), 01.05. Düsseldorf (PSD Bank Dome)
Warum wichtig: Kevin Parkers Psychedelic-Rock-Projekt ist bekannt für trippy Visuals und einen hypnotischen Gesamteindruck. Live verschmelzen Songs zu einem cinematischen Erlebnis voller Farben, Laser und Soundwellen.
Ticketpreise: Tickets gibt es ab 71 Euro.
Lady Blackbird
Wann: 28.04. München (Technikum), 29.04. Karlsruhe (Tollhaus), 01.05. Oberhausen (Ebertbad Oberhausen)
Warum wichtig: Die US-amerikanische Soul- und Jazz-Sängerin liefert mit ihrer kraftvollen Stimme einen zeitlosen Sound zwischen Billie Holiday und Amy Winehouse.
Ticketpreise: Karten kosten ca. 50 Euro.
Metallica
Wann: 22.05. Frankfurt (Deutsche Bank Park) und 30.05. Berlin (Olympiastadion)
Warum wichtig: James Hetfield und seine Boys gehen weiter auf „M72 World Tour“ und wollen dabei weiterhin auf abwechslungsreiche Setlists setzen.
Ticketpreise: Karten gibt es momentan zwischen 290 und 380 Euro.
The Weeknd
Wann: 25., 26. und 27.06. München (Allianz Arena), 30.07. bis 01.08. Frankfurt (Deutsche Bank Park)
Warum wichtig: Fast hätte man gedacht, dass sich Abel Makkonen Tesfaye inzwischen verstärkt auf das Schauspielern konzentriert, doch nun geht der R&B- und Popstar wieder auf Tour. Cineastische Visuals kann man dennoch bei seiner aufwendigen Bühnenproduktion erwarten.
Ticketpreise: Zwischen 80 und 180 Euro je nach Stadion und Kategorie, VIP- und Premium-Pakete ab 250 Euro.
Foo Fighters
Wann: 17.06. München (Allianz Arena), 01.07. Berlin (Olympiastadion)
Warum wichtig: Die Rockband ist mit ihrer „Take Cover Tour 2026“ unterwegs und hat auch namhafte Voracts dabei, u.a. Idles und Inhaler.
Ticketpreise: Karten können ab 82 Euro gekauft werden – wenn es denn noch Tickets gibt.
Nina Chuba
Wann: u.a. 25.06. Köln (Fühlinger See), 26.06. Stuttgart (Kessel Festival), 01.07. Dortmund (Westfalenhalle), 03.09. Dresden (Rudolf-Harbig-Stadion), 04., 05. und 06.07. München (Olympiahalle), 13.09. Berlin (Wuhlheide)
Warum wichtig: Zwar tourte sie bereits 2025, doch auch im kommenden Jahr geht es weiter – mit noch größeren Shows. Da wird einiges geboten.
Ticketpreise: Zwischen 62 und 80 Euro je nach Location und Platz.
Doja Cat
Wann: 15.06. Hamburg (Barclays Arena), 17.06. Berlin (Uber Arena)
Warum wichtig: Der US-Star bringt seine visuell spektakuläre „Scarlet Tour“ nach Deutschland. Mit einem Genre-Mix aus HipHop, R&B und Pop sowie extravaganten Performances bietet Doja Cat Entertainment in XL.
Ticketpreise: Tickets können ab rund 100 Euro geshoppt werden.
The Cure
Wann: 10., 11., 12.07. Berlin (Wuhlheide)
Warum wichtig: Wenn Robert Smith mit Band auf Tour geht, ist kein kurzer Zwischenstopp denkbar – bei The Cure kann man bei den drei Hauptstadtshows jeweils mit einem mehrstündigen Ganzkörpererlebnis rechnen. Und dazu noch u.a. Just Mustard als Support!
Ticketpreise: Ausverkauft, sorry.