Die wichtigsten Boxsets 2025: Von Bowie bis Deep Purple

Von Bowies Spätwerk über Hendrix-Raritäten bis zu Deep Purples Live-Meilenstein – hier kommen die Boxset-Highlights 2025.

Ihr braucht noch ein paar Geschenkideen? Wir haben die wichtigsten Boxsets des Jahres für euch zusammengebracht. Vielleicht ist ja was dabei für euch und / oder eure Liebsten?

The Jimi Hendrix Experience – Bold As Love

Legacy/Sony

Das Boxset enthält 5 LPs bzw. 4 CDs sowie eine Blu-ray mit Atmos-Mix, dazu Mono- und Stereo-Versionen und 40 Demos, Alternativtakes und Live-Aufnahmen, 28 davon bislang unveröffentlicht. Ein 36-seitiges Buch ergänzt die Edition. BOLD AS LOVE wird so zur intensiven Reise durch Hendrix’ kurze Schaffensphase, in der Songs wie „Little Wing“ oder „If 6 Was 9“ ihre kreative Tiefe und stilistische Freiheit in neuer Klarheit zeigen.

The Beatles – Anthology 4 / Anthology Collection

Apple/Capitol/Universal

ANTHOLOGY 4 enthält 36 Tracks, darunter „Now And Then“, neue Remasters von „Free As A Bird“ und „Real Love“ sowie 13 frische Outtakes. Die ANTHOLOGY COLLECTION umfasst 191 Tracks auf 8 CDs/12 LPs und dokumentiert detailreich den Weg von frühen Demos zu klassischen Albumversionen. Aus den Skizzen zu „In My Life“ oder „Here Comes The Sun“ wird hörbar, wie The Beatles musikalische Geschichte in Echtzeit schrieben.

Pulp – Different Class (30th Anniversary Edition)

Island/Universal

Die Jubiläumsausgabe erscheint als 4-LP- oder 2-CD-Edition inklusive erstmals veröffentlichtem Glastonbury-95-Konzert. Die Live-Aufnahme zeigt Pulp im Moment ihres Durchbruchs, wenn „Common People“ zum nationalen Bekenntnis wird. DIFFERENT CLASS erscheint hier als restauriertes Gesellschaftsporträt voller sarkastischer Eleganz und hymnischer Dancefloor-Melancholie – getragen von Klassikern wie „Mis-Shapes“, „Disco 2000“ und „Sorted For E’s & Wizz“.

Wilco – A Ghost Is Born (Deluxe Editions)

Nonesuch/Warner

Die Neuauflagen erscheinen als Doppel-LP/CD oder als große Editionen mit bis zu 38 Outtakes, 24 Live-Tracks und Hardcoverbuch; erhältlich als 9-CD-Box oder 4-CD-/9-LP-Kombination. A GHOST IS BORN entfaltet hier seine volle Breite – von der krautigen Motorik in „Spiders (Kidsmoke)“ bis zu schattigen Folk-Passagen. Die erweiterten Versionen zeigen Wilco im kreativen Umbruch und machen das Album zu einem facettenreichen Dokument der frühen 2000er.

Xmal Deutschland – Gift: The 4AD Years

4AD/Beggars

Das 3-LP-Set bündelt FETISCH und TOCSIN, ergänzt um EP-Material und die Kult-Single „Incubus Succubus II“. GIFT – THE 4AD YEARS rekonstruiert die Phase, in der Xmal Deutschland in UK zur festen Größe der Gothic- und Postpunk-Szene wurden. Mit markanten Gitarren, gespenstischen Synths und Anja Huwes eindringlicher Stimme zeigen Songs wie „Reigen“ oder „Augen.Blick“ die außergewöhnliche Tiefe einer Band, die hierzulande lange unterschätzt blieb.

Orbital – Orbital („The Brown Album“) (Super Deluxe Edition)

London Records/Alive

Die Super Deluxe Edition erscheint als 4-LP-/4-CD-Box mit B-Seiten, Remixen (u.a. Underworld, CJ Bolland) und einem Limelight-Live-Mitschnitt. Dazu abgespeckte 2-LP-/2-CD-Versionen und eine Tape-Edition. THE BROWN ALBUM wird so als futuristisches Techno-Meisterwerk neu erfahrbar: komplexe Rhythmen, experimentelle Sounds und Klassiker wie „Halcyon+On+On“ erinnern daran, wie visionär Orbital 1993 elektronische Musik vorantrieben.

Bruce Springsteen – Tracks II: The Lost Albums

Sony

Sieben vollständig konzipierte, bisher unveröffentlichte Alben mit 83 Songs aus 1982–2018 bilden ein monumentales Archiv. Von den LA GARAGE SESSIONS ’83 über intime 90er-Songs wie „Secret Garden“ bis zu kraftvollen Spätwerken wie „Rain In The River“ öffnet TRACKS II neue Perspektiven auf Springsteens Werk. Die Sammlung bildet die stilistischen Wege ab, die er einschlug – und jene, die er verließ, ohne je an Intensität zu verlieren.

Talking Heads – More Songs About Buildings and Food (Super Deluxe Edition)

Rhino/Warner

Neu remastert, ergänzt um ein 1978er-Livealbum und elf Raritäten; die Vinylbox enthält zudem vier Singles. Diese Edition zeigt, wie die Talking Heads mit Brian Eno zwischen nervöser Rhythmik und intellektueller Schärfe eine neue Popmoderne entwarfen. Frühe Live-Versionen wie „Love → Building On Fire“ wirken roh und pulsierend, während Alternativtakes etwa zu „Thank You For Sending Me An Angel“ offenlegen, wie viel Zukunft in diesen Songs steckte.

Deep Purple – Made in Japan (50th Anniversary Edition)

Universal

Die Edition erscheint erstmals als 10-LP-Box oder 5-CD-Set, inklusive aller Shows, Zugaben, Single-Edits, ATMOS-Mix, 60-seitigem Buch und Tourplakat. MADE IN JAPAN von Deep Purple wird so vollständig erfahrbar: ungebremste Energie, ausgedehnte Improvisationen und die epische „Space Truckin’“-Version führen uns eine Band auf ihrem Höhepunkt vor Ohren. Eine aufwendig restaurierte Rundumschau eines Livealbums, das nicht nur legendär ist, sondern Maßstab bleibt.

David Bowie – I Can’t Give Everything Away (2002–2016)

Warner

Die 13-CD-/18-LP-Box vereint Studioalben, umfangreiche Live-Aufnahmen, seltenes Archivmaterial und das vollständige Montreux-2002-Konzert. Von HEATHEN („Sunday“, „Cactus“) über REALITY („New Killer Star“) bis zum finalen BLACKSTAR entfaltet sich ein spätes, dramatisches Kapitel. Die Edition zeichnet Bowies Wandel zwischen Rückzug, stilistischer Neuerfindung und dem radikalen Abschiedsstatement BLACKSTAR mit eindrucksvoller Tiefe nach.