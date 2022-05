Amber Heard: „Johnny Depp ist verwahrlost und wird einsam sterben“

Laut einer Gerichtszeugin soll Amber Heard während eines Streits Johnny Depp als abgehalfterten Schauspieler bezeichnet haben, der als einsamer alter Mann sterben wird.

Bei der Zeugin handelt es sich um Tara Roberts, die Johnny Depps Immobilienverwalterin auf den Bahamas ist. Sie sagte dem Gericht, dass Heard während einer Diskussion vor dem Haus gesagt habe: „Es tut mir leid, bitte komm zurück ins Haus“. Roberts sagte, dass Depp dann in ein Fahrzeug stieg. Jedoch stellte sich Heard vor den Wagen, um Depp am Wegfahren zu hindern. Laut Roberts beruhigte sich kurz darauf die Situation und Heard stieg ebenfalls in das Fahrzeug. Dann fuhr das Paar zurück zum Haus.

Streit eskalierte im Haus

Als die beiden am Haus ankamen, konnten Roberts hören, wie sie sich stritten. Sie erzählte dem Gericht, dass Heard zu Depp sagte: „Du bist ein abgehalfterter Schauspieler. Du wirst als fetter, einsamer alter Mann sterben.“ Darauf habe Depp geantwortet: „Du hast mich mit einer Dose geschlagen.“

„Er kam die Treppe hinunter, Amber war hinter ihm, sie hatte eine Flasche in der Hand“, fügte Roberts hinzu. Sie behauptete, dass Heard anfing, ihn zu packen und versuchte, ihn zurückzuziehen und ins Haus zu bringen. Depp habe auf Heards Bitten nicht reagiert. Roberts behauptete auch, der Schauspieler habe eine geprellte Nase gehabt. Außerdem fügte sie hinzu, dass Heard am nächsten Morgen keine sichtbaren Verletzungen aufwies, während Depp immer noch einen Fleck auf seiner Nase hatte.

Kurioses TikTok-Video von Johnny Depp

Zuletzt ging ein TikTok-Video von Johnny Depp viral. In dem Clip ist zu sehen, wie sich Depp während des Gerichtstermins im Verleumdungsprozess gegen Amber Heard auf seine Post-it-Zeichnung konzentriert und diese seinem Anwalt präsentiert. Ein TikTok-Fan, der sich selbst als „#TeamJohnny“ bezeichnete, postete das Video am Dienstag. Danach entwickelte sich der Clip zum Zuschauermagnet und wurde in weniger als 18 Stunden mehr als vier Millionen Mal aufgerufen. Zudem ist in dem viralen TikTok-Clip eine Person zu hören, die lacht und sagt: „Er ist stolz darauf. Das ist großartig“.